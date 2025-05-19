"Электрощит Самара" вышел на африканский континент

В Москве с 12 по 14 мая состоялось 15-е заседание Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова и Министра инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет господина Хасана Аль Хатыба.

Среди участников — представители министерств и ведомств Египта и России, а также бизнес-сообщества. "Электрощит Самара" представлял генеральный директор компании Дмитрий Куприянов.

Обсуждались вопросы взаимодействия стран в различных сферах. Речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве России и Египта, финансово-банковском партнерстве, взаимодействии в таких областях, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, культура.

Один из крупных международных проектов, в котором принимает непосредственное участие Электрощит Самара, — строительство АЭС "Эль Дабаа". Это первая атомная электростанция в Египте. "Электрощит Самара" является поставщиком оборудования для данного объекта. Самарская компания отправит в Египет комплектные распределительные устройства КРУ СЭЩ-80Н и низковольтные комплектные устройства НКУ-СЭЩ-МВ.

Дмитрий Куприянов, генеральный директор "Электрощит Самара" отметил: "Участие в заседании Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству открывает большие перспективы для Электрощит Самара. В первую очередь, это возможность на месте обсудить вопросы партнерства. В портфеле заказов Электрощит Самара есть крупный и, пожалуй, один из важнейших в межгосударственном взаимодействии проект по поставке электротехнического оборудования на АЭС "Эль Дабаа". В рамках проведения Российско-Египетской комиссии мы встретились с ключевыми для нас партнерами, готовы развивать египетское направление в части поставок и локализации нашего оборудования. Электрощит Самара намерен расширять свое присутствие на африканском континенте".