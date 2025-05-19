16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Электрощит Самара" вышел на африканский континент "Электрощит Самара" объединит промышленность и искусство Электрощит Самара укрепляет позиции на рынке Ирака "Электрощит Самара" стал поставщиком оборудования для газохимического комплекса в Ленинградской области Денис Назаренко: "Компания "Марви" внедряет цифровые методы снижения издержек на предприятиях"

Приборостроение Машиностроение

"Электрощит Самара" вышел на африканский континент

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве с 12 по 14 мая состоялось 15-е заседание Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова и Министра инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет господина Хасана Аль Хатыба.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Среди участников — представители министерств и ведомств Египта и России, а также бизнес-сообщества. "Электрощит Самара" представлял генеральный директор компании Дмитрий Куприянов.

Обсуждались вопросы взаимодействия стран в различных сферах. Речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве России и Египта, финансово-банковском партнерстве, взаимодействии в таких областях, как промышленность, энергетика, сельское хозяйство, культура.

Один из крупных международных проектов, в котором принимает непосредственное участие Электрощит Самара, — строительство АЭС "Эль Дабаа". Это первая атомная электростанция в Египте. "Электрощит Самара" является поставщиком оборудования для данного объекта. Самарская компания отправит в Египет комплектные распределительные устройства КРУ СЭЩ-80Н и низковольтные комплектные устройства НКУ-СЭЩ-МВ.

Дмитрий Куприянов, генеральный директор "Электрощит Самара" отметил: "Участие в заседании Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству открывает большие перспективы для Электрощит Самара. В первую очередь, это возможность на месте обсудить вопросы партнерства. В портфеле заказов Электрощит Самара есть крупный и, пожалуй, один из важнейших в межгосударственном взаимодействии проект по поставке электротехнического оборудования на АЭС "Эль Дабаа". В рамках проведения Российско-Египетской комиссии мы встретились с ключевыми для нас партнерами, готовы развивать египетское направление в части поставок и локализации нашего оборудования. Электрощит Самара намерен расширять свое присутствие на африканском континенте".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей 25 августа 2014 13:25 Самарский завод электромонтажных изделий намерен полностью автоматизировать работу к 2016 году

Уверен, это стало возможно только благодаря внедрению на заводе Бережливого производства (Lean).

аноним анонимыч 03 апреля 2014 14:31 Росимущество продаст свою долю в самарском заводе "Электрощит"

Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана?

Alexander Lisovsky 12 августа 2013 12:52 "Электрощит" продолжит производство вакуумных выключателей, ранее запрещенное судом

Патент РФ №2249874 действует, см. официальный сайт ФИПС,

Игорь Фальсовкин 06 августа 2013 14:04 На "Электрощите" прошли обыски

Ооо начали французов мучить... Только Половинкин продал завод и понеслось....

Павел Фирсов 19 декабря 2012 06:53 "Электрощит" продолжит производство вакуумных выключателей, ранее запрещенное судом

Вопрос знатокам: каков уровень экспертов Федеральной службы по интеллектуальной собственности, если они не смогли подыскать прототип и отказать "Таврида Электрик" еще на стадии подачи заявки? Или да, сейчас ведь у нас ничего не изобретают, видно почти вся работа Роспатента—это товарные знаки и т.п...

Фото на сайте

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1