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Компания "Электрощит Самара" провела ежегодную научно-практическую конференцию для партнеров

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Научно-практическая конференция была организована "Электрощит Самара" и проводилась 21 — 23 мая 2025 года на производственной площадке компании. В мероприятии приняли участие более 200 экспертов из ключевых организаций топливно-энергетического комплекса России.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Ключевой темой конференции стала "Реализация задач энергетической стратегии Российской Федерации на базе оборудования "Электрощит Самара".

С приветственным словом к участникам конференции обратился генеральный директор АО "Акрон Холдинг" Павел Морозов, который подчеркнул важность проведения такого рода мероприятий для формирования вектора развития как предприятия, так и отрасли в целом.

В первый день конференции участников ознакомили с производственной системой компании "Электрощит Самара", поговорили о качественных показателях производства продукции, инструментах и методах работы логистики и поставок, впервые обсудили юридический климат заказчика, рассказали о возможностях компании в комплексных поставках электротехнического и кабельного дивизиона "Акрон Холдинга".

Отдельный блок — реализация энергетической стратегии России. Для выполнения поставленных задач на "Электрощит Самара" проводится модернизация оборудования, внедряются цифровые системы, позволяющие контролировать загрузку производства. Также сейчас проходит предпроектная стадия перезагрузки и обновления ERP-системы.

Темой второго дня стала миссия компании — быть лидером в отрасли, обеспечивая надежность энергосистемы страны. В рамках деловой программы, представители компании рассказали о развитии и модернизации серийных изделий Электрощит Самара, в формате круглого стола обсудили аспекты применения передвижных блочно-модульных решений для обеспечения электроснабжения потребителей в различных отраслях промышленности, обсудили вопросы реализации Постановления Правительства РФ № 719 и ответили на вопросы гостей.

После деловой программы для гостей предприятия была организована экскурсия по производственной площадке предприятия, посещение демонстрационного зала с готовыми изделиями и музей компании.

"Встречи с партнерами в рамках научно-практической конференции позволяют нам не только напомнить о флагманской продукции, давно зарекомендовавшей себя на рынке и успешно применяемой во всех отраслях промышленности, но и рассказать о новинках. Современный мир требует от компаний мобильности, умения развиваться, предвосхищать желания и требования клиентов. Компании, входящие в состав "Акрон Холдинга", не стоят на месте, внедряя новое, при этом не забывая о надежных, проверенных временем решениях", — прокомментировал итоги конференции генеральный директор ГК "Акрон Холдинг" Павел Морозов.

"Одна из ключевых ценностей компании — клиент в центре внимания. Для "Электрощит Самара" важно проведение подобного рода мероприятий для того, чтобы в рабочем диалоге получить от партнеров обратную связь, обменяться профессиональным опытом, обозначить ключевые перспективы для будущего взаимодействия во благо развития отрасли", — отметил генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов.

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