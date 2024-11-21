По полной программе: НОВИКОМ поддержал инженерные соревнования в МГТУ им. Н. Э. Баумана

Дочерний банк Ростеха поддерживает значимые образовательные программы и конкурсы для перспективных технических специалистов. В частности, банк активно сотрудничает с флагманом отечественного инженерного образования МГТУ им. Н. Э. Баумана. При содействии НОВИКОМа в вузе прошли медиахакатон и хардатон, нацеленные на реализацию творческого и изобретательского потенциала молодежи.

Участники медиахакатона "Путь инженера" учились создавать медиаконтент, который рассказывает о деятельности научно-образовательных центров МГТУ им. Н. Э. Баумана. Перед командами стояла задача — популяризировать инженерное дело с помощью креативных решений: от создания визуального контента до разработки smm-стратегии. В рамках хакатона студенты проводили фото и видеосъемку в научно-образовательных центрах вуза, а также слушали лекции приглашенных профессионалов из медиаиндустрии.

Гостями мероприятия и почетными членами жюри стали вице-президент банка НОВИКОМ Саид Аминов, и. о. проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности Дмитрий Сулегин и председатель Студенческого совета Павел Орлов.

Первое место в медиахакатоне "Путь инженера" завоевала команда студентов факультета "Энергомашиностроение" МГТУ им. Н. Э. Баумана. Жюри высоко оценило нестандартный подход при выполнении заданий. Созданный ребятами видеоролик, несмотря на сложность проведения съемок в научно-образовательном центре "Фотоника", выделялся среди конкурентов проработанным визуальным стилем, интересными световыми и композиционными решениями.

В рамках хардатона "Инженерный вызов" команды спроектировали и собрали прототипы роботов, предназначенных для поиска скрытых дефектов в строительных сооружениях. Работоспособность систем тестировалась в реальных условиях — на строительном объекте в Подмосковье.

В результате защиты проектов перед экспертной комиссией, в состав которой вошел вице-президент НОВИКОМа Саид Аминов, определился победитель — команда из МГТУ "Станкин". Второе и третье места заняли команды из МГТУ им. Н. Э. Баумана и Томского политехнического университета соответственно.

"Работы участников доказывают, что Россия обладает невероятно мощным потенциалом в области робототехники и инженерных технологий. А мы, как банк, который поддерживает отечественные инженерные проекты, готовы всегда быть рядом, поддерживать все начинания и помогать воплощать идеи в реальность", — подчеркнул на торжественном награждении участников "Инженерного вызова" Саид Аминов.