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Итоги года 2024

ГК "Инновационные системы пожаробезопасности" покорила новые вершины в бизнесе

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская ГК "Инновационные Системы Пожаробезопасности" ("ИСП") в 2024 году не только отметила 15-летний юбилей, но и, обновив целый ряд рекордов, вышла на совершенно новый уровень. Выручка компании превысила 1 млрд рублей, а объемы производства выросли на треть.

Фото: предоставлено ГК "ИСП"

К финалу 2024 года тольяттинская компания, производящая уникальные модули газового пожаротушения, подошла с важным достижением. Впервые в своей истории преодолела планку в 1 млрд рублей по объему продаж. Показательно, что за год прирост составил более 50%, а за последние три года показатель утроился. Случился в этом году и еще один рекорд - самый большой единовременный заказ. Почти 1500 модулей "ЗАРЯ" отправились защищать объект, принадлежащий одному из крупнейших российских маркетплейсов.

В числе других ключевых достижений - рост объемов производства, увеличение производительности и запуск целого ряда новых конструкторских разработок, которые выйдут в серию уже в 2025 году.

Бережливое производство

В марте 2024 года "ИСП" вошла в число участников национального проекта "Производительность труда", который реализуется в Самарской области при поддержке Регионального центра компетенций. Внедрение современных технологий и методов управления предприятием помогает адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка и оставаться лидерами в своей отрасли. Первыми новые практики и инструменты внедрялись на участке сборки модулей газового пожаротушения "ЗАРЯ". Была улучшена организация потоков, внедрена ракс-система, определено и исключено семь видов потерь. Как результат - удалось снизить время протекания процесса на 42%, а выработка увеличилась на треть. На сегодняшний день в разработанном плане порядка 80 улучшений и идей устранения разнообразных "ловушек времени", которые будут внедрены в течение 2025 года.

Юбилей по-семейному

Одно из главных событий для компании в уходящем году - празднование 15-летия. Значимая дата и большой путь, на котором было немало и взлетов, и открытий, и трудностей, и неожиданных поворотов. Отметила юбилей компания также "инновационно" - большим семейным праздником для сотрудников и партнеров. Более 300 гостей собралось на производственной площадке, где нашлось развлечение для детей и взрослых.

ПМЭФ и еще 24 мероприятия

ГК "ИСП" стала единственным представителем МСП из Тольятти, которого выбрали для демонстрации оборудования на стенде Самарского региона в рамках Петербургского международного экономического форума. Вместе с продукцией АВТОВАЗа, АКРОН Холдинг, КВОиТ на стенде были представлены флагманы компании - модули "ЗАРЯ" и "ИМПЕРАТОР".

С возможностями данных систем и удачным опытом импортозамещения в данной сфере ознакомился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В общей сложности, в 2024 году "ИСП" приняла участие в 25 крупнейших отраслевых и деловых мероприятиях по всей России. Это тоже стало историческим рекордом для компании.

Сергей Лекторович, основатель и владелец ГК "ИСП":

- 2024 год ознаменовался для нас, прежде всего, большими внутренними изменениями. Если 2023 год был для нас годом инвестиций в расширение производства, то в этом году мы сфокусировались на развитии команды. Мы увеличили штат на 30%, провели реструктуризацию оргструктуры, существенно усилили ключевые отделы, организовали целую серию крупных внешних и внутренних обучений. И это дало свои плоды. Можно смело сказать, что мы готовы к большому рывку. В 2025 году уже в январе начнем строительство нескольких новых производственных корпусов. В течение года запустим новые линейки продукции и откроем филиалы в крупнейших городах России. Представим совершенно новую версию нашего флагманского продукта - модуля "ЗАРЯ".

Итоги года 2024

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