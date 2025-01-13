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Итоги года 2024

"Листерра" помогает обеспечивать устойчивое развитие сельского хозяйства РФ

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Раскрыть биологический потенциал растений и помочь сельхозпроизводителям в получении качественного урожая. Отечественный производитель средств защиты растений и удобрений "Листерра" продолжает увеличивать линейку продукции и продажи по всей стране. Компания предлагает фермерам комплексные схемы защиты и питания растений, наглядно демонстрируя результаты своей работы.

Фото: предоставлено компанией "Листерра"

"Листерра" работает на рынке более 30 лет. Компания является одним из немногих отечественных производителей, специализирующихся не только на разработке и производстве средств защиты растений, но и на создании микроудобрений и биологических препаратов. Эти продукты позволяют сформировать комплексные решения для сельского хозяйства и помогают аграриям добиваться высоких результатов, несмотря на агроклиматические вызовы, что способствует развитию отрасли.

"Для компании "Листерра" 2024 год стал очень успешным и в плане спроса, и в плане узнаваемости бренда. В сложных условиях этого года мы особенно гордимся, что наши продажи выросли в натуральном выражении. Больше гектаров было обработано продуктами компании, что поможет нам показать высокую эффективность и качество наших пестицидов и агрохимикатов для большего числа фермеров, а также заложить фундамент для спроса в будущем. Способствовало этому и участие в работе агрополигона "Приволжье" в Самарской области, который является самым масштабным проектом Зернового Соевого Союза ПФО. Он собирает внушительную аудиторию со многих регионов нашей страны", — рассказала руководитель отдела маркетинга и экспорта ООО "Листерра" Анастасия Романовская.

В 2024 г. на агрополигоне "Листерра" успешно продемонстрировала концепцию комплексного, интегрированного ухода за соей, выполненную в трех вариантах. Один из них показал высокую урожайность на богаре среди компаний, занимающихся производством средств защиты растений. Второй вариант стал одним из лидеров по урожайности на орошении не только в своей категории, но и одним из лучших среди всех представленных решений. Кроме того, интегрированный подход продемонстрировал впечатляющие результаты и в отношении кукурузы, обеспечив высокий уровень урожайности, равный 94,7 центнера с гектара в пересчете на стандартную влажность.

Всего за минувший год "Листерра" приняла участие более чем в 10 выставках с презентацией работы препаратов в полях, Днях карьеры для студентов различных вузов с проектом "Повышение имиджа сельского хозяйства среди молодежи", выступила спикером 11-го международного форума в отрасли средств защиты растений в Китае и провела свыше 50 семинаров для сельхозпроизводителей в различных регионах России. В третий раз компания получила премию "Люди года" в номинации "АПК: инновации и пути развития", которая проходит при поддержке ТПП РФ.

"Листерра" и в дальнейшем будет помогать аграриям выращивать экономически целесообразные урожаи, чтобы обеспечить процветание сельского хозяйства России. Компания ежегодно выпускает на рынок от 3 до 5 новых продуктов, а также развивает такие направления, как питание растений и биологическая защита.

 

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