Муниципальная реформа: как продвинулось преобразование Самары

В Самаре отменят двухуровневую систему местного самоуправления. Причиной стали чрезмерные расходы и низкая эффективность. Что предлагают взамен? Как на это отреагировали жители? Публикуем подробности.

10 муниципалитетов в одном

Двухуровневую систему местного самоуправления (МСУ) ввели в Самаре в 2016 году. Помимо общегородского муниципалитета, в отдельные муниципальные образования выделены все 9 районов города. Каждый имеет местный бюджет, собственные полномочия по решению вопросов и свои органы власти: глава, администрация и совет депутатов. Для формирования районных советов проводят выборы. Из состава депутатов райсоветов делегированы представители в городскую думу.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

В октябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о проведении муниципальной реформы. "Как показал многолетний опыт, а также опыт последних четырех месяцев двухуровневая система сделала процесс управления городским хозяйством неэффективным. Самостоятельность районов ограничена, уровень их бюджетной обеспеченности остается низким. Проблемы решаются дольше", — объяснил глава региона.

От такой системы управления уже отказался Челябинск. Кроме того, Государственная дума рассматривает законопроект об общих принципах организации МСУ, который предусматривает лишь одноуровневую модель управления.

Что изменится

Разделили точку зрения губернатора и в Общественной палате Самары, и в городской думе. Среди минусов действующей системы были отмечены: дублирование и дробление полномочий, бюджетная необеспеченность районов, усложнение решения проблемных и текущих вопросов, размывание правового поля, неоправданное увеличение субъектов закупочного процесса, несоответствие принципам целостности и стройности единой системы публичной власти, существенные финансовые затраты на содержание аппаратов, выборы и обслуживание советов депутатов внутригородских районов.

Фото: Архив «ВН»

Поэтому суть реформы будет состоять в ликвидации двухуровневой системы МСУ и возвращению к той, которая действовала до 2016 года. То есть районы перестанут быть отдельными муниципалитетами, а будут входить в один, общегородской. При этом администрации районов продолжат работать в качестве территориальных органов мэрии Самары. Планируется сохранить и штат.

Выборы депутатов районных советов отменят. Состав городской думы жители Самары будут избирать на прямых выборах.

"Средств на решение вопросов местного значения всегда не хватает. Реформа позволит сделать систему муниципальной власти более компактной и эффективной. Деньги, которые тратились на выборы депутатов районов и постоянные довыборы по тому или иному округу, пойдут на решение социально важных вопросов, например, на благоустройство территорий. А прямые выборы в городскую думу укрепят её легитимность", — прокомментировал изменения председатель думы Самары Алексей Дёгтев.

Горожане дали добро

По муниципальной реформе провели публичные слушания. В них приняли участие 1005 человек. Подавляющее большинство высказалось за преобразование системы МСУ.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Двухуровневая система показала свою "неповоротливость", ограниченность полномочий районов и районных парламентов при высоких требованиях, разобщенность районных советов при объективной взаимозависимости. Вывод может быть только один: двухуровневая система неэффективна. И я рад, что и участники публичных слушаний, и члены Общественной палаты, и депутаты городской думы пришли к такому же выводу и однозначно высказались за смену системы МСУ", — прокомментировал итоги публичных слушаний глава Самары Иван Носков.

По его словам, без выстраивания эффективной системы власти с понятным функционалом, зоной ответственности и полномочиями преодолеть сложности не получится. При этом одноуровневая система МСУ не является какой-то новинкой: она успешно работает по всей стране и поможет преодолеть проблему низкого уровня бюджетной обеспеченности районов, которая мешает развитию как исторического центра, так и новых кварталов.

В ближайшее время депутаты городской думы планируют выйти с законодательной инициативой в региональный парламент.

"Необходимо принять закон Самарской области, который предусмотрит будущую систему органов местного самоуправления и вопросы преобразования, переходные положения. Также нам потребуется внести изменения в устав Самары и сформировать территориальные органы в городской администрации, назначить выборы депутатов нового созыва", — рассказала руководитель правового управления думы Самары Алина Ефимова.

По ее словам, упразднение внутригородских районов должно произойти в шестимесячный срок со дня принятия закона Самарской области. Сформированные территориальные органы приступят к исполнению полномочий примерно с 1 июля 2025 года. Полностью реформу планируется провести в срок до ноября 2025 года.