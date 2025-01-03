Марина Сидухина: "Президент стимулировал внимание к семейной политике"

Сенатор РФ, представитель от правительства Самарской области Марина Сидухина - об усилении мер социальной поддержки населения и улучшении качества жизни семей.

"Семейная политика - на пути развития"

Реализация указа президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", определяющего единый статус многодетной семьи на территории страны, возрастные критерии детей и комплекс мер поддержки, стала одним из ключевых событий уходящего года. Эта инициатива оказала значительное влияние на перспективы семейной политики в России.

Во-первых, расширена финансовая поддержка. Во-вторых, в течение текущего года был определен 41 регион с низким коэффициентом рождаемости, включая Самарскую область, с целью подготовки единых рекомендаций для последующего распространения на все субъекты. В дополнение могу привести пример Демографического форума ПФО, который объединил специалистов по реализации семейной политики, желающих изменить ситуацию в стране. На мероприятии был сформирован пакет предложений и указаний для субъектов РФ, где суммарный коэффициент рождаемости ниже общероссийского.

Также указ президента подтолкнул регионы к разработке собственных программ поддержки, что увеличило внимание к вопросам семейной политики на местах и консолидации усилий всех уровней власти. В целом, реализация данной инициативы имеет отложенный эффект, но уже сейчас отрабатываются меры по созданию благоприятных условий для жизни многодетных семей, способствуя их социальной защищенности и стабильности.

"Подготовились к новым нацпроектам"

В исполнение указа президента РФ по поддержке многодетных семей субъекты РФ могли привносить свои новшества, предлагая собственные меры социальной защиты с учетом имеющихся региональных программ по повышению рождаемости, а также демографических предпосылок самого региона.

Например, в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, с 1 сентября текущего года имеют право получать единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей.

Кроме того, пересмотрены критерии предоставления земельных участков многодетным семьям. Ранее выбрать альтернативную компенсацию в размере 250 тыс. рублей могли только семьи, признанные нуждающимися в жилье и стоящие в очереди на его получение. По решению губернатора в настоящее время все многодетные семьи без учета критерия нуждаемости могут получить денежную выплату вместо предоставления земельного участка.



Все перечисленные мной изменения служат подготовкой к реализации на практике новых национальных проектов, таких как "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь". Важно также отметить принятие законов, направленных на защиту детей и семейных традиций в нашей стране: закона о запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения, закона о запрете усыновления российских детей гражданами стран, которые легализовали однополые браки.

"Наш долг - забота об участниках СВО и их семьях"

В Самарской области в долгосрочной перспективе будет продолжена реализация принятой программы социально-экономического развития с акцентом на социально ориентированный бюджет. В первую очередь речь идет о строительстве и капремонте объектов социальной инфраструктуры. Я имею в виду доступность первичной медицинской помощи, в том числе на селе.

Правительство региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым уделяет внимание развитию массового спорта как основы здорового образа жизни, долголетия и рождения здорового потомства, поэтому продолжится развитие сети ФОКов и благоустройство спортивных площадок на общественных пространствах.

Наиважнейшая задача и наш долг - забота об участниках СВО и их семьях. В приоритете остается расширение мер социальной поддержки также для других категорий граждан. Например, действует линейка мер для сохранения молодежных кадров на территории родного региона: единовременная выплата студентам, поступившим в местные вузы, предоставление возможностей по трудоустройству, поддержка студенческих семей, реализация молодежных проектов в сфере политики, общественной жизни, туризма.

Кроме того, в 2025 году в социальной сфере Самарской области можно ожидать усиление цифровизации услуг, внедрение новых стандартов качества в образовательных учреждениях и увеличение финансирования программ по поддержке здоровья населения в части профилактических осмотров. Эти направления помогут улучшить качество жизни в регионе и обеспечат более доступные и эффективные социальные услуги.