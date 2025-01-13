Специалисты самарского филиала Россельхозцентра проводят регулярный мониторинг территорий на наличие саранчовых вредителей

В последние годы по всей стране обострилась проблема активного распространения саранчовых, которых относят к опасным многоядным вредителям. С завидной регулярностью они создают грозу чрезвычайных ситуаций, мигрируя при массовом размножении на сельхозугодья. Самыми опасными являются стадные виды: итальянский прус, азиатская перелетная саранча и мароккская саранча.

К счастью, по данным филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области, на территории Самарской области из стадных видов саранчи отмечается только один вид — итальянский прус. Но специалисты Филиала не теряют бдительности и проводят регулярный фитосанитарный мониторинг на обнаружение заселенных вредителями площадей. Ведь малейшее ослабление борьбы с саранчовыми ведет к быстрому нарастанию их численности и в результате — к массовому размножению. В нашем регионе общая площадь обследования по саранчовым составляет 141,571 тыс. га.

В этом году обследования Россельхозцентра по личинкам стадных видов саранчовых на сельхозугодиях проведены на площади 56,874 тыс. га. Личинки обнаружены в Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Кинельском, Исаклинском, Кошкинском, Хворостянском районах, на площади 1,645 тыс. га со средней численностью 1,45 экз./кв.м. Максимум — 12,0 экз./кв.м — зафиксирован в Хворостянском районе. Обработки проведены на площади 0,4615 тыс. га с целью недопущения дальнейшего распространения.

Обследования по личинкам нестадных видов на сельхоз-угодиях проведены на площади 56,874 тыс. га. Личинки обнаружены в Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Камышлинском, Кинельском, Клявлинском, Кошкинском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском, Похвистневском, Сергиевском, Челно-Вершинском районах, на площади 14,27 тыс. га со средней численностью 1,18 экз./кв.м. Максимальная численность зафиксирована 6,0 экз./кв.м в Большеглушицком районе на площади 200 га.

Обследования на имаго — то есть взрослых особей стадных видов саранчовых — проведены на площади 10,967 тыс. га. Данные вредители были выявлены в Большечерниговском, Елховском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Хворостянском районах, на площади 1,025 тыс. га со средней численностью 1,16 экз./кв.м. Максимальная численность зафиксирована 3,0 экз./кв.м в Хворостянском районе на площади 120 га на залежи.

Контрольные обследования по кубышкам саранчовых вредителей, проведенные нынешней осенью на площади 8,207 тыс. га в Большечерниговском районе на целине показали, что заселено 0,06 тыс. га, со средней численностью 0,2 экз./кв.м.

По мнению экспертов регионального филиала Россельхозцентра, в 2025 году в Самарской области возможно развитие высокой численности личинок нестадных саранчовых в Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, Красноармейском, Кинель-Черкасском, Хворостянском, Борском районах. Распространение личинок итальянского пруса ожидается лишь в виде отдельных очагов.