Михаил Матвеев: "Государство признало существование миграционного кризиса"

Депутат Михаил Матвеев рассказал о самых важных законах, принятых Государственной думой в 2024 году, ключевых геополитических процессах и перспективах развития Самарской области.

"Успешное наступление нашей армии на СВО вселяет оптимизм"

В 2024 году произошел ряд ключевых событий, связанных с СВО на Украине. Отставка Сергея Шойгу с поста министра обороны РФ и назначение на эту должность Андрея Белоусова привели к борьбе с коррупцией, что в конечном счете способствовало повышению боеспособности Вооруженных Сил. А учитывая непопулярность Шойгу в войсках и народе, его отстранение оздоровило обстановку в армии, дало людям надежду на перелом в сторону России, что мы и наблюдаем.

Именно успешное продвижение Вооруженных Сил РФ на Украине стало одним из важнейших событий года. Да, темпы невелики. И тем не менее армия весь год наступает по всей линии фронта. Это вселяет оптимизм, но до победы еще далеко. Однако была оккупирована часть Курской области. Вторжение армии Украины стало ответом Зеленского на поражения на фронте. Это резко повысило эскалацию конфликта и опасность столкновения России с вооруженными силами НАТО.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть в том числе от позиции Дональда Трампа, победа которого на выборах президента США стала серьезным потрясением для всего мира. Как он будет себя вести в отношении поддержки Украины и давления на РФ, станет понятно после инаугурации. Возможно, Трамп предпримет попытку помириться с Россией в обмен на охлаждение наших дружеских отношений с Китаем.

Борьба с нелегальной миграцией

Госдума приняла несколько важных законов в 2024 году. Во-первых, это введение прогрессивной шкалы налогообложения. Но остались вопросы по градации, так как она не сильно затрагивает интересы олигархата, богатых и сверхбогатых. Во-вторых, принято решение об индексации пенсии работающим пенсионерам. Тоже очень болезненная тема, которую президент РФ Владимира Путин поддержал в результате многолетней борьбы оппозиции. В-третьих, принят пакет законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, ужесточение ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев и нарушения, связанные с легализацией мигрантов.

Государство признало существование миграционного кризиса и необходимость законодательно на него реагировать. Я выступил автором нескольких инициатив. И хотя законопроект, предусматривающий прекращение гражданства бывших мигрантов за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, был отклонен, но стал рефреном в этой сфере. Я уверен, что к нему еще вернутся.

Также я внес с Госдуму поправки в закон о национально-культурных автономиях, которым пользуются этнические диаспоры для продвижения своих интересов. Предлагается исключить понятие "автономия". Диаспоры должны зарегистрироваться как общественные национально-культурные объединения, заниматься только вопросами культуры и соблюдать законодательство об иноагентах. То есть им запретят получать поддержку со стороны иностранных государств, использовать их символику, вмешиваться в деятельность государственных органов, заниматься вопросами миграции.

Регион на пути перемен

Что касается Самарской области, то важным событием для региона стала мусорная реформа, инициированная новым губернатором Вячеславом Федорищевым. Проблемы в этой сфере были застарелыми, они дестабилизировали социальную и политическую обстановку. В частности, экономически абсурдным был сбор платы исходя из площади жилья, а не числа жильцов. Для ИЖС систему расчетов исправили. Осталось ввести аналогичные изменения и для МКД. Надеюсь, Вячеслав Федорищев выполнит свое обещание.

Серьезные последствия для региона будет иметь уход из Самарской области Александра Хинштейна. Будучи депутатом Госдумы, он был одним из ключевых модераторов политических процессов, в значительной степени влиял на устойчивость губернаторов. Его уход приведет к перераспределению центров власти. Кроме того, Александр Евсеевич был эффективным лоббистом региона, добивался федерального финансирование для ремонта и строительства многих объектов. Теперь возможно снижение таких инвестиций.

Однако в целом дальнейшее развитие региона будет зависеть от того, как команда губернатора расставит приоритеты в бюджете, перекрыв каналы, по которым деньги утекали в интересах финансово-промышленных групп. Вячеслав Федорищев анонсировал увеличение доходов в два-три раза. Если это действительно получится, то появятся деньги на решение многих застарелых проблем.