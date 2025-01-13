Качественный посевной материал "Щелково Агрохим" и современные аграрные технологии — залог высоких урожаев при любых погодных условиях.

2024 год для самарских аграриев был непрост. Майские возвратные заморозки, аномальная жара в июне, обильные ливни в августе заставили многих местных аграриев серьезно понервничать по поводу перспектив будущего урожая. Как сообщил врио заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ильдар Галиев, в этом году на полях губернии было собрано 2 млн 475 тысяч тонн зерна при средней урожайности 20,8 центнера с гектара.

Однако некоторые сельхозпроизводители, несмотря на сложные погодные условия, смогли намолотить урожай зерновых в два, а то и три раза выше среднестатистических региональных показателей. Самарский фермер Евгений Цирулев считает, что залогом высоких урожаев являются качественные высокопродуктивные семена российской селекции, приспособленные к местным условиям, и современные сельскохозяйственные технологии. Он в своем крестьянско-фермерском хозяйстве выращивает сорт озимой пшеницы "Изумруд Дубовицкого" селекции компании "Щелково Агрохим". И в этом году ему удалось намолотить по 70 центнеров зерна с гектара данного сорта.

"У нас более суровые погодные условия, нежели на испытательных полигонах в европейской части страны. Собрать 70 центнеров зерна с гектара — это, конечно, здорово. Хотя посевам пришлось пережить в Самарской области и майские заморозки, и июньскую жару", — рассказывает фермер.

Селекционеры "Щелково Агрохим" специально вывели высокоадаптивный скороспелый сорт "Изумруд Дубовицкого" для зон с рискованным земледелием, к которым смело можно отнести и Самарскую область. Он даже при морозной зиме и засушливом лете показывает высокую урожайность и хорошее качество зерна. По результатам исследований, проведенных "Щелково Агрохим" в 12 хозяйствах страны, средняя урожайность этого сорта равна 67 ц/га.

Сорта и гибриды, разработанные компанией "Щелково Агрохим", не первый год проходят испытания в сложных климатических условиях Самарской области. Участники Второго АгроФестиваля BETAREN, состоявшегося летом 2024 года на полях ФГБНУ "Поволжская АГЛОС" в рамках национального проекта "Наука и университеты", смогли лично оценить достоинства и недостатки 32 сортов озимой пшеницы, 22 гибридов подсолнечника и 14 сортов сои, в том числе созданных селекционерами "Щелково Агрохим". Большой интерес у аграриев вызвал сорт пшеницы ДФ 2020. Он, как и "Изумруд Дубовицкого", отличается повышенной зимостойкостью и засухоустойчивостью. Даже в непростых условиях этого года на интенсивных делянках Поволжской АГЛОС сорт дал урожайность 47 ц/га. В числе отличительных качеств сорта растениеводы называют отзывчивость на применение микроэлементов в листовых подкормках, сниженную норму высева и устойчивость к снежной плесени.

Во время фестиваля BETAREN также были представлены два десятка гибридов подсолнечника. "Щелково Агрохим" пять лет реализует масштабный проект по селекции и семеноводству этой культуры. Интерес к солнечному цветку со стороны местных аграриев понятен. Эта культура — одна из самых популярных на полях региона. Ее посевные площади превышают 700 тысяч гектаров.

Научный консультант "Щелково Агрохим", представитель компании в Самарской области Валентина Алексеева считает, что сорняки на поле — это один из негативных факторов, который может сильно повлиять на урожайность этой культуры. Поэтому важно выбирать гибриды подсолнечника, которые позволяют применять современные гербицидные технологии защиты наряду с механической обработкой.

"Новые, созданные на основе нанотехнологий, препараты "Щелково Агрохим" действуют очень быстро. Изменения заметны уже через три часа. При этом воздействие происходит только на сорняки, а потом действующие вещества стремительно разлагаются, не причиняя вреда ни культурным растениям, ни почве", — пояснила Валентина Алексеева.

Сегодня "Щелково Агрохим" ориентируется на потребности рынка и предлагает семена подсолнечника под существующие технологии защиты от сорняков: классическую, устойчивых к имидазолинонам и устойчивых к сульфонилмочевинам. В портфеле "Щелково Агрохим" на данный момент представлены 12 гибридов подсолнечника. Из них шесть — устойчивые к имидазолинонам, в числе которых — гибрид "Кречет", находящийся в тройке самых популярных гибридов подсолнечника в России, возделываемых по данной технологии. Хорошо зарекомендовал себя классический гибрид "Базик". А в новом сезоне "Щелково Агрохим" планирует расширить линейку гибридов. Уже зарегистрированы два гибрида с боевыми именами: "Солнцепек" и "Искандер". "Солнцепек" устойчив к трибенурон-метилу и заразихе А-G. А "Искандер" вынослив к расам заразихи А-Е, толерантен к фомопсису, склеротинии, новым расам пероноспороза. Оба гибрида показывают урожайность 48-50 ц/га и масличность до 52%. Также на рынок выйдет уже внесенный в Госреестр гибрид "Ратник". На полигонах компании испытания проходят еще шесть новинок гибридов подсолнечника.

ПСК "Степная Шентала" Кошкинского района Самарской области на собственных полях протестировал 11 гибридов подсолнечника, созданных "Щелково Агрохим".

"На демопосевных площадках хотели сами проверить, как поведут себя данные гибриды на полях нашего региона, — рассказал агроном кооператива Михаил Беленов. — Собирались оценить гибриды по таким критериям, как полнота всходов, энергия прорастания, высота растения, площадь листа, размер корзинки, ее строение, качество пассивного материала. Были засеяны и производственные поля. В итоге очень довольны полученным результатом. Для подсолнечника этот год в нашей губернии оказался весьма благоприятным. В целом по Самарской области прирост урожая составил примерно 30 процентов. И практически все гибриды показали очень высокие результаты урожайности: от 20 до 25 центнеров с гектара с содержанием масла от 50 до 52 процентов. Мы приняли решение продолжать сеять семена "Щелково Агрохим", потому что уверены в качестве материала данного производителя. Большое значение у подсолнечника имеет калибр семени. У этого поставщика семена одно к одному. Осенью закупили у "Щелково Агрохим" посевной материал на следующий сезон, на весну 2025 года".

Особенно радует аграриев тот факт, что протравленные семена будут доставлены покупателям в феврале–марте со всеми необходимыми документами, подтверждающими их качество. Аграриям не придется ломать голову, где и как хранить их.

"Важно, что при заключении договора на поставку вносишь лишь треть от полной суммы. Цена фиксируется. Остальное оплачиваешь уже после сбора урожая до конца 2025 года. При нынешних ставках на кредитные деньги — такие схемы расчетов с поставщиком являются спасением для сельхозпроизводителя, — отметил Михаил Беленов. — Также в этом году взяли у "Щелково Агрохим" на пробу семена озимой пшеницы районированного сорта ДФ 2020. Он назван в честь бывшего губернатора Саратовской области Дмитрия Федоровича Аяцкова. Производитель заявляет урожайность данного сорта 80 центнеров с гектара. В следующем году, надеемся, сами оценим урожай с такими высокими показателями".

Генеральный директор "Щелково Агрохим", доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов считает вопрос самообеспечения российского сельского хозяйства семенами отечественной селекции по 9 сельхозкультурам жизненно важным.

С каждым годом российские аграрии все активнее используют посевной материал, созданный российскими учеными и на местных семеноводческих предприятиях. И цифры подтверждают это: по сравнению с прошлым годом реализация семян в "Щелково Агрохим" выросла в 2,5 раза. В 3,5 раза выросла реализация семян гибридов подсолнечника, имеется хорошая прибавка по продаже семян сахарной свеклы и сои. А к 2030 году "Щелково Агрохим" планирует регистрацию в Госреестре селекционных достижений 12 сортов озимой пшеницы и 10 сортов сои.