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Институт "Севзапинжтехнология" спроектировал ряд социально значимых проектов в Самарской области

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сроки строительства любого нового объекта, будь то жилой дом, учреждение здравоохранения, инженерные сети, дорога или очистные сооружения, зависят от нескольких факторов. Один из них — это проектирование. Качество работы архитекторов и проектировщиков напрямую влияет на успех всего проекта, особенно если при его реализации используется государственное финансирование. Самарская область уже несколько лет сотрудничает с научно-исследовательским и проектно-изыскательским институтом "Севзапинжтехнология" (НИИПРИИ "Севзапинжтехнология"), на счету которого множество успешно выполненных работ в разных регионах России.

Стадион "Солидарность Самара Арена" Стадион "Солидарность Самара Арена"
Фото: предоставлено институтом "Севзапинжтехнология"

Институт "Севзапинжтехнология" создан в 2001 году в Санкт-Петербурге. Компания специализируется на комплексном проектировании инженерной и транспортной инфраструктуры (железные и автомобильные дороги), городских очистных сооружений, объектов здравоохранения, медицины и спорта, градостроительном проектировании и благоустройстве. За время работы в Санкт-Петербурге и других регионах нашей страны институт приобрел репутацию надежного партнера. И вот почему.

Берутся за проекты любой сложности

Сегодня ООО "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология" — это современная проектная организация, которая обладает всеми необходимыми техническими и кадровыми ресурсами для проектирования, что позволяет своевременно и с высоким качеством реализовывать проекты любой степени сложности. В штате института заняты высококвалифицированные специалисты, свободно владеющие специализированными программами, в том числе BIM-технологиями.

При работе над проектами применяются инновационные технологии, конструкции, материалы, значительно сокращающие сроки и стоимость строительства, а также отвечающие современным требованиям по экологической безопасности.

По проектам института построены такие масштабные и значимые объекты, как реконструкция автодорог М-10 "Россия" и М-20 "Санкт-Петербург — Киев", дорога "Обход города Красное село".

Также специалисты института принимали участие в проектировании олимпийских объектов в Сочи, подготовке транспортной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Калининграде, Волгограде и в Самаре. Здесь были спроектированы улицы Дальняя и Арена-2018, а также инженерные сети в районе будущего стадиона. Выполнение этих работ потребовало максимальной концентрации усилий, так как необходимо было координировать большое количество заинтересованных сторон, ведомств, подрядных организаций. А сроки были жестко ограничены.

Новая поликлиника

Недавно "Севзапинжтехнология" завершила проектирование поликлиники в селе Подстепки Ставропольского района Самарской области.

Поликлиника в Подстепках

Реализация данного проекта особенно важна для региона, поскольку призвана обеспечить потребности в медицинском обслуживании жителей этого крупного населенного пункта: в Подстепках проживают более 10 000 человек.

В новой поликлинике, помимо врачебных кабинетов, организуют дневной стационар и клинико-диагностическую лабораторию, укомплектованную необходимым оборудованием. Строительство объекта в рамках программы "Развитие здравоохранения в Самарской области" запланировано на 2025 год.

Мощные очистные сооружения

Среди других проектов института, разработанных для Самарской области в последнее время, можно отметить реконструкцию очистных сооружений в Отрадном. Объект реализован в 2023 году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

Очистные канализационные сооружения города обслуживают более 39 тысяч человек и 450 юридических лиц. За время эксплуатации часть оборудования выработала свой ресурс и находилась в аварийном состоянии и под угрозой полной остановки. Поэтому было принято решение о реконструкции.

По проекту "Севзапинжтехнологии" были построены новые здания для очистки воды, реконструированы существующие цеха и другие помещения, проложены новые трубы для систем подачи воды и тепла, обновлена ливневая канализация. Территорию рядом с объектом благоустроили: на площадке появилось уличное освещение.

Теперь все сбрасываемые в водоемы стоки находятся в пределах допустимых концентраций различных веществ, в частности, зафиксировано существенное снижение содержания нитратов, нитритов и сульфатов. Мощность переработки городских стоков увеличилась до 13 тысяч кубометров в сутки.

Очистные сооружения, Московская область

Среди других аналогичных проектов ООО "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология" — реконструкция городских очистных сооружений канализации в городах Дубна и Солнечногорск (Московская область), Мариинский Посад, Арзамас, Вельск. Проектирование объектов завершено с получением положительного заключения государственной экспертизы, включая прохождение экологической экспертизы. В настоящий момент ведется строительство объектов.

Решили вопрос с дорогами

В последнее время специалисты ООО "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология" приняли участие в проектировании нескольких дорожных крупных объектов. Проектная документация, разработанная институтом, получила положительное заключение государственной экспертизы. Началось возведение объектов.

Один из них — это строительство улично-дорожной сети на намывных территориях Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Планируется возвести 15 км улично-дорожной сети с тротуарами, остановочными пунктами, велодорожками и парковками. В проект входят проспект Крузенштерна, бульвары Головнина и Александра Грина, улицы Челюскина, Лисянского, Айвазовского, Гончарова, Чирикова, Вадима Шефнера.

Будущие дороги должны будут решить вопрос транспортной доступности всех ЖК, которые расположены на намывных территориях острова.

Новый выезд с намывных территорий будет устроен в виде развязки на западный скоростной диаметр: часть вновь создаваемых улиц будет к нему примыкать.

Также можно отметить проект строительства автодороги "город Урай — город Советский" в Ханты-Мансийском автономном округе протяженностью более 80 км.

Отрезок дороги, который имеет стратегическое значение для всего округа, расположен в Советском и Кондинском районах. Реализация этого проекта позволит внести существенный вклад в развитие агломераций Югорск — Советский и Урай — Междуреченский, создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в районе тяготения автомобильной дороги. В проекте, кроме самой дороги, предусмотрены семь мостов и возможности для организации объектов придорожного сервиса.

Еще один северный проект "Севзапинжтехнологии" — реконструкция автодороги "Сургут — Салехард" в Ямало-Ненецком автономном округе.

Проектом предусмотрены замена дорожного покрытия с плит на асфальтобетон на 14,4 км дороги, расширение проезжей части, реконструкция 11 мостов и строительство нового, замена водопропускных труб, установка нового барьерного ограждения и дорожных знаков.

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Последние комментарии

николай соболев 15 января 2025 13:04 Вадим Ружников: "От современного связиста требуется прежде всего программирование и настройка оборудования при построении систем связи"

статья хорошая, вот только на ярмаке вакансий хотелось бы видеть топ-5 российских IT-компаний, а не только самарских. Тинькофф есть, Яндекса нет (только яндекс.клауд, но ведь яндекс этим не ограничены), вк отсутствует уже который год... Странно, что такие мерояприятия проводятся на комерческой основе, а не на партнерских. Возможно, так было бы больше компаний и больше бы студентов уходило работать именно в них, а не курьерами. надеюсь, что в 2025 году станет лучше данное мероприятие!

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Институт "Севзапинжтехнология" спроектировал ряд социально значимых проектов в Самарской области

Институт "Севзапинжтехнология" спроектировал ряд социально значимых проектов в Самарской области

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