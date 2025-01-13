"Россельхозцентр" обеспечивает продовольственную безопасность региона

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области входит в состав крупнейшей российской агрономической сети, перед специалистами которой стоит широкий круг задач, каждая из которых, так или иначе, обеспечивает продовольственную безопасность нашей губернии. Это мониторинг объемов и анализ сортовых и посевных качеств семенного материала, фитосанитарный мониторинг, борьба с вредителями.

Фитосанитарный мониторинг

С ранней весны до глубокой осени специалисты филиала "Россельхозцентра" ведут кропотливую работу по отслеживанию на полях губернии численности вредителей — растений и насекомых. Такой мониторинг позволяет не только своевременно выявлять опасность, но и прогнозировать, а значит, и вовремя устранять возможные проблемы для будущего урожая. При выявлении вредителей, болезней и сорняков с численностью выше экономического порога вредоносности эксперты дают рекомендации о проведении защитных мероприятий, осуществляют подбор препаратов, подают сигнализационные сообщения о появлении вредного объекта на посевах сельскохозяйственных культур. В 2024 году самарским филиалом проведено фитосанитарного мониторинга на площади более 2,8 млн гектаров. По его результатам проведены мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями и сорной растительностью на площади 2,2 млн га.

Беспилотная авиация над полями

В Россельхозцентре приступили к активному внедрению передовых технологий в повседневную работу. По поручению Минсельхоза России в ведомстве начата разработка программы применения агродронов. В июле 2024 года в Хворостянском районе на сельскохозяйственных угодиях СПК "Союз" сотрудники ФГБУ Поволжская МИС совместно с филиалом ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области провели полевое испытание комплекса БПЛА "Агримакс Т40" по борьбе с особо опасными вредителями для контроля численности саранчовых вредителей.

В результате фитосанитарного мониторинга можно сделать вывод, что БПЛА является эффективным инструментом по снижению численности особо опасных вредителей. После обработки численность вредителей на данной территории уменьшилась на 91,6%.

Проверка и сертификация семян

Проверка семян сельскохозяйственных культур — краеугольный камень будущей хорошей урожайности и высокого качества продукции аграрного сектора. Она гарантирует, что семена отвечают стандартам по определенным критериям. "Россельхозцентр" делает все, чтобы в обороте сельхозрынка участвовали только высококачественные семена. На сегодняшний день лаборатории Россельхозцентра осуществляют проверку на посевные качества порядка 85% всех семян, высеваемых в стране, включая анализы, проводимые как на добровольной основе, так и в рамках государственного задания.

В уходящем году специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области провели апробацию семенных посевов сельскохозяйственных культур на площади 348 тыс. га, из них 30 тыс. га отнесли к категории элитных посевов. На все семенные посевы поставлены 2450 геоточек, которые отображаются на интерактивной карте семенных посевов. Доля площади, убранной на семенные цели к высеянной площади, составила 100%. Было собрано 885 тыс. тонн семян в бункерном весе, при урожайности 25,4 ц/га. Также филиал осуществляет мониторинг производства семян импортнозависимых культур: рапс, кукуруза, подсолнечник, соя, картофель.

За летний период проапробировано подсолнечника на площади 6747,8 га, из них убрано семенных участков на площади 6747,8 га, со средней урожайностью 16,5 ц/га, получено 67 314 тонн семян в бункерном весе.

Стандартизация и цифровизация

С 1 сентября 2024 года во всех регионах России работает Федеральная государственная информационная система (ФГИС) "Семеноводство", призванная сделать прозрачными перемещения семенного материала на рынке. Для того чтобы аграрии освоили работу в ней, специалистами филиала были организованы обучающие семинары для потенциальных пользователей новой системы.

Активное внедрение цифровых технологий в работу ФГБУ "Россельхозцентр" — одна из приоритетных задач учреждения. С 2022 года все семенные посевы в стране наносятся на электронную карту с геопривязкой координат, что позволяет проводить анализ высеянных семян по сортам, репродукциям, площадям и рассчитать предварительный объем их производства. Внедрение цифровизации в мониторинг вредных организмов позволяет в режиме реального времени контролировать вспышки, а также отмечать их проявление, в том числе и карантинных для стран-импортеров, вне мест их привычного ареала.

Производство биопрепаратов и гуматов

Филиалом за 2024 год произведено более 50 тонн биопрепаратов и гуматов. В ассортименте появился новый микробиологический препарат "Баксис" на основе селективных штаммов микроорганизмов для наиболее эффективной борьбы и профилактики грибковых и бактериальных заболеваний сельскохозяйственных культур.

Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области:

— В 2024 году специалистами филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области сделана фитопатологическая экспертиза посевного материала в объеме 121,9 тыс. тонн, проведено более 18 000 лабораторных анализов, в том числе анализ качества протравливания, анализ плодоовощной продукции и исследования на безопасность и качество зерна.

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