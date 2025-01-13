Компания "Агролизинг" готова предоставить потребителю сельскохозяйственную технику под любые производственные задачи

Компания начала свою деятельность с 2012 года, и на сегодняшний день является официальным дилером более 25 ведущих производителей различной сельскохозяйственной и автострадной техники. В том числе по некоторым заводам, таким как "Навигатор-НМ", "Тонар", "WEIHE", "БДМ-Агро", "Татагрохимсервис" "Агролизинг" — эксклюзивный дилер. И ежегодно портфель дилерских контрактов увеличивается.

В этом году также были заключены новые договоры с тремя заводами. Речь идет о российском заводе "SKR", который производит почвообрабатывающую технику и запасные части, а также аналоги запасных частей для многих других производителей.

Не обошлось и без заграничных новинок. Теперь "Агролизинг" стал официальным представителем в регионе турецкой компании Ozdoken. Завод изготавливает сельхозтехнику с использованием станков ЧПУ, плазменной и лазерной технологии резки, роботизированных сварочных работ и кабин печной покраски высокого стандарта. Пропашные сеялки точного высева реализуются более чем в 52 странах мира, и постепенно завоевывают и российский рынок.

Каждый год компания повышает свою квалификацию. Этот год не исключение. "Агролизинг" посетил завод "Татагрохимсервис". Сотрудники лично увидели место, откуда начинает свой путь качественная казанская техника, узнали о модернизации некоторых моделей и о том, как правильно использовать технику на сельхозпредприятиях, чтобы донести полезную информацию до товаросельхозпроизводителей. Завод "Татагрохимсервис" представил обновленный протравливатель семян с аэрацией, который позволяет качественно покрыть протравливающим веществом всю поверхность семени. Также улучшения претерпел ПСК-11, который предназначен для приготовления маточного раствора для химической защиты различных культур и быстрого перекачивания приготовленной жидкости в опрыскиватель, а еще возможно использование его в качестве пожарной машины.

Не первый год "Агролизинг" является официальным дилер-агентом АО "Росагролизинг". На льготных условиях федерального лизинга предлагает к приобретению более 25 000 единиц сельскохозяйственной, а также автомобильной техники. Помимо лизинга, технику можно приобрести в кредит или оформить покупку за счет собственных средств.

Как рассказал руководитель ООО "Агролизинг" Сергей Артемьев, перед офисом компании есть демонстрационная площадка, где каждый покупатель может оценить часть предлагаемой техники. Всегда в наличии сеялки "Быстрица", пресс-подборщики завода "Навигатор-НМ", колесные тракторы китайского завода "WEIHE".

Помимо сельскохозяйственной техники компания реализует и автомагистральную технику. Например, всем известные полуприцепы завода "Тонар", которые также необходимы в работе сельхозтоваропроизводителям.

Главная цель компании помочь клиенту приобрести то, что подходит именно под его задачи и финансовые возможности, подобрать правильное соотношение цены и качества.