Пошли по пути локализации

Компания "Фрост" намеревается запустить новое производство комплектующих, которые станут конкурентной заменой китайскому продукту на российском рынке автокомпонентов.

В условиях новой экономической реальности России 2024 года, когда санкции продолжают усиливаться, а ключевая ставка Центрального банка растет, для автомобильной промышленности критически важными становятся импортозамещение, локализация производства и оптимизация затрат на логистику. Эти факторы помогают компаниям не просто оставаться на плаву, но и активно развиваться.

Компания "Фрост", расположенная в Тольятти и специализирующаяся на производстве автомобильных климатических систем уже три десятилетия, так же столкнулась с трудностями, вызванными угрозой введения вторичных санкций против ее зарубежных партнеров. По словам финансового директора ООО "Фрост" Александра Масягина, эти сложности затронули весь сектор. Однако благодаря своему опыту, устойчивой репутации и крепким партнёрским связям, "Фрост" смогла успешно преодолеть кризисные моменты. "Мы выполнили все обязательства перед нашими клиентами, несмотря на возросшие затраты на операции. Поставки материалов и компонентов из-за границы теперь восстановлены, хотя цены значительно выросли", — отметил Александр Масягин.

Несмотря на изменения внешних условий, руководство компании не отказалось от своих стратегических планов, но вынуждена была внести в них коррективы. Так, в 2024 году завод завершил очередную стадию модернизации производства, внедряя современные технологии автоматизации.

"Мы смогли провести эту работу своими силами, опираясь на опыт наших инженеров и поддержку Индустриального парка АВТОВАЗа, где расположены наши производственные мощности. Внедрение автоматизации позволило нам увеличить производительность, снизить потребность в рабочей силе и приобрести важные навыки для дальнейшего развития роботизированных решений. Мы намерены продолжать работать на базе этого индустриального парка, так как это удобно, выгодно и обеспечивает надежную основу для сотрудничества, в том числе и с нашим крупнейшим заказчиком АВТОВАЗом", — добавил финансовый директор ООО "Фрост".

Год 2024 продемонстрировал важность применения технологий импортозамещения и локализации производства в России. Проблемы, связанные с логистикой и высокими банковскими процентными ставками, превратились в стимулы к развитию. Сокращение цепочек поставок и снижение операционных расходов оказались ключевыми аспектами успеха в конкурентной борьбе.

"При высокой ключевой ставке ЦБ любому производителю по оборотному капиталу крайне невыгодно иметь длинное логистическое плечо, доставляя необходимые для производства материалы и детали за тысячи километров и из-за границы. Это расходы на доставку, таможню, хранение на складе. Такие алгоритмы требуют не только времени, но и значительных финансовых затрат. Уменьшение этого "плеча" является вполне логичным стремлением. Для этого необходимы инвестиции", — комментирует Александр Масягин.

В современных условиях одним из реальных способов получить финансирование — льготные займы сроком до 7 лет от Фонда развития промышленности, который помогает реализации отечественных промышленных проектов, направленных на выпуск импортозамещающей, высокотехнологичной продукции и выполняющих задачи по локализации производства комплектующих и автокомпонентов.

"Мы точно знаем, что продукция, которую мы готовимся запустить в производство, будет востребована у многих автопроизводителей на территории России. Поэтому мы адаптировали свои проекты под требования ФРП и подготовили заявку. Рассчитываем на успешное взаимодействие с Фондом в новом 2025 году", — поделился планами Александр Масягин. — Прогнозы по итогам 2024 года и перспективы на 2025 год у отечественных производителей автомобилей во многом совпадают. Это создает благоприятные условия для новых возможностей сотрудничества и совершенствования технологических процессов в России".

Спрос рождает предложение. Текущие инвестиционные приоритеты в автомобильной промышленности создают объективные риски для отечественных предприятий со стороны иностранных производителей. Иностранные партнеры автопредприятий осознают потребности нашего рынка. Включаются режимы государственного регулирования для защиты импорта готовой продукции в Россию и удорожания стоимости материалов. Именно обострение конкуренции с иностранными поставщиками автокомпонентов становится перспективой 2025 года.

К примеру, в 2024 году Московский Автомобильный завод "Москвич" запустил в производство локальные диски и шины, батарею. Запущен процесс локальной окраски и разукрупнение сварочной линии. В начале 2025 года на предприятии поставят в серию первые локальные стекла. "Наша цель — локализовать наибольшее количество компонентов. Мы активно занимаемся формированием новой панели поставщиков. Мы исследуем, какие из наших предыдущих партнеров готовы продолжить сотрудничество и внедрить программы локализации и развития автомобильной индустрии в России. Наш главный приоритет заключается в установлении долгосрочных стратегических партнерских отношений с поставщиками, способствующих улучшению финансовых показателей как для АО МАЗ "Москвич", так и для наших ключевых стратегических партнеров. Мы стремимся к сотрудничеству с поставщиками, включая поставщиков из Самарской области и других областей, которые готовы долгосрочно вложиться в локализацию и собственное развитие, чтобы гарантировать достойное качество для производства автомобилей "Москвич", — сообщила пресс-служба АО МАЗ "Москвич".