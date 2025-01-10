Владимир Шулайкин: Волонтеры СВО общаются как одна большая семья

В 2024 году в числе волонтерских организаций появилась АНО "Город помощи". Создали его Светлана и Владимир Шулайкины при поддержке "Русской общины". Супруги работают, а в нерабочее время помогают участникам СВО и их семьям.

Владимир на своей "Газели" ездит "за ленту". Светлана стала учредителем общества, во всем помогает мужу и поддерживает, а также шьет для фронта и упаковывает вещи на отправку. В этом году их пригласили на конгресс волонтеров страны, и они увидели, как много у них единомышленников по России — людей, которые от чистого сердца помогают СВО.

"С волонтерами, с общинниками и бойцами общаемся как одна большая семья, — рассказывает Владимир. — Не важно какой регион и часовой пояс. Если надо, пишешь и тебе обязательно ответят".

Сам Владимир отвечает 24 часа в сутки: коллегам-волонтерам, тем, кто просит помощи и кто хочет ее оказать, бойцам и их родственникам. Не всегда разговор касается гуманитарки и финансовых сборов. Иногда надо помочь участнику СВО или волонтеру, который едет через Самарскую область. Случается, от солдат поступают просьбы помочь семье. Например, в начале декабря Светлана и Владимир планировали, как будут встречать из роддома жену бойца.

В 2022 году Шулайкины были уверены, что СВО — это ненадолго. А в 2023 году призвали соратников "Русской общины" помогать участникам СВО. Их предложение поддержали. Через год стало понятно, что финансирование вырастет при наличии специальной организации. Так родился "Город помощи". Поначалу 80% просьб бойцов "закрывали" общинники. Остальное добирали у друзей и знакомых, добавляли из семейного бюджета. Сейчас добрые дела находят отклик и у незнакомых людей.

Списки того, что просят бойцы, Владимир публикует в Телеграме и во ВКонтакте. Там же отчитывается о поездках. "Передаю все лично в руки бойцам. От носков и простыней до машин", — рассказывает Владимир.

Он признается, что если заявка слишком дорогая, приходится отказывать. После этого чувствует себя так, как будто бросил ребят в беде. Зато когда получается помочь, волонтер очень рад.

Рискованный путь до места передачи груза он преодолевает с единственной мыслью: несмотря ни на что довезти, ведь бойцы в этом нуждаются, ждут". А Светлана с тревогой надеется: "Только бы вернулся живым!".

У Владимира четверо детей, для которых волонтерская работа и опасные поездки отца — это обычная жизнь.

"Мой дед — Александр Михайлович Шулайкин — полный кавалер ордена Славы, и я воспитан на патриотизме. Дед увековечен на площади Славы, его фамилия есть на стеле в парке Победы, в деревне Старый Аманак Похвистневского района улица и школа названы нашей фамилией. Дед — участник парада Победы на Красной Площади. Я должен достойно нести фамилию предка. Как я могу не помочь нашим?", — говорит Владимир.

На своей "Газели" Владимир доехал до многих точек: линия боевого соприкосновения, Луганск, Торез, Снежное, Донецк, Макеевка, Авдеевка, Мариуполь, Запорожское и Херсонское направления и многие другие. В тылу под его руководством при "Русской общине" открылись пункты плетения сетей, изготовления окопных свечей. Общинницы шьют для фронта от подушек и наволочек до плащей и костюмов маскировки. Организовано три пункта печати на 3D-принтере необходимых вещей для СВО.

"Спасибо неравнодушным людям, землякам и общинникам, которые помогают в сборах на СВО. Кто помогает, у того большое сердце", — говорит Владимир.

За помощь в 2024 году волонтеру вручили две медали — Александра Невского и за содействие СВО. Признание заслуг важно для волонтеров, хотя они работают не за медали, а для бойцов и для победы.