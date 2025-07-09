Продолжается регистрация на конкурс "Это у нас семейное" для жителей Самарской области

Главный приоритет для участников второго сезона конкурса "Это у нас семейное" — семья, они гордятся своей страной и ее достижениями, а важными ценностями считают дом и семейный очаг. Об этом рассказали на пресс-конференции, состоявшейся в День семьи, любви и верности 8 июля.

В 2025 г. самый народный конкурс президентской платформы "Россия — страна возможностей" стал частью национального проекта "Семья". Во втором сезоне проекта участвуют более 4 тысяч жителей Самарской области, регистрация на второй сезон проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября.

Как заявил на пресс-конференции первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, на второй сезон конкурса зарегистрировались уже 105 тысяч человек в составе семейных команд. Кириенко напомнил, что конкурс проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина, который сразу предсказал: этот проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" будет самым массовым. Так и произошло — в первом сезоне приняли участие около 600 тысяч человек со всей страны.

"В то время как другие конкурсы отличает жесткая конкурентная среда, "Это у нас семейное" — конкурс про счастье. Такой атмосферы радости и счастья, которая царит на полуфиналах и финале конкурса "Это у нас семейное", больше нигде не бывает. Самая большая радость — видеть счастливые лица детей. Каждый своим примером показывает пример взаимной помощи, поддержки, уважения, любви — это важнее призов и заданий. Помню, как в первом сезоне на церемонии награждения на сцену вышел пятилетний Арсалан Дампилов вместе со своей семьей, он попросил микрофон и искренне, от души крикнул: "Люди, спасибо!". Это было лучшее выступление. Люди, всем вам огромное спасибо!" — сказал Сергей Кириенко.

Также Председатель Наблюдательного совета конкурса рассказал, что по решению Президента во втором сезоне конкурса будет почти в два раза больше победителей. Они получат 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а финалисты отправятся в семейные путешествия.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, член Наблюдательного совета президентской платформы "Россия — страна возможностей" Татьяна Голикова в видеообращении отметила, что задания конкурса способствуют формированию семейных ценностей и укреплению российских семей.

"Наша общая цель — укрепить семьи, избежать отчужденности и оторванности поколений. Убеждена, что это возможно, если семья объединена общими целями, планами и мечтами. Именно такую миссию несет конкурс "Это у нас семейное", который проводится по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Почти 600 тысяч человек со всей страны стали участниками первого сезона конкурса, превратив его в самый масштабный семейный конкурс России и подарив ему настоящую народную любовь. Задания мотивировали тысячи семей проводить больше времени со своими близкими: вместе учиться новому, перенимать знания от старшего поколения, больше узнавать друг друга через простые и полезные дела. С этого года конкурс стал ежегодным и присоединился к масштабному национальному проекту "Семья". Его главная и основная цель — чтобы нас, россиян, стало больше. Стартовал новый сезон конкурса, участвовать в нем может каждая российская семья. Уверена, вас ждет интересное общение, атмосфера творчества, новые интересные знакомства, потому что широта души, любовь и верность — это у нас семейное. Присоединяйтесь!" — призвала Татьяна Голикова.

В новом сезоне конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей" зарегистрировалось уже более 4 тысяч человек из Самарской области, это более 1100 семей. Регион входит в топ-10 по количеству поданных заявок на участие.

Генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин рассказал подробнее о том, кто участвует во втором сезоне проекта, об увлечениях и мотивации семей. Так, в среднем в каждой семейной команде участвуют 5-7 человек, большинство родителей — это зрелые люди от 38 до 45 лет. В конкурсе чаще всего заявлены двое детей — в среднем это подросток 17 лет и средний ребенок 9 лет. В каждой семье есть хотя бы один представитель старшего поколения, средний возраст бабушек и дедушек — около 64 лет. А в каждой пятой семье есть представители четвертого поколения — прабабушки и прадедушки.

"Для того, чтобы более точечно работать с нашими семьями, мы выявили основные типажи участников. Их два — "семьянины" и "новички". Имея в виду это различие, мы стараемся подбирать задания, исходя из интересов обеих групп. Семьянины — это родители, чей возраст близок к 45 годам. Они в браке более 10 лет, в среднем 16-18 лет, имеют уже двух или трех детей, мечтают о большом доме, гордятся крепкими узами и своей семьей. У новичков же поколение родителей находится в возрасте до 40 лет, в среднем это 38 лет. В браке они еще менее 10 лет — в среднем 7-9 лет. У них обычно пока один ребенок. Приоритет номер один для всех наших конкурсантов — семья. При этом они отмечают, что гордятся своей страной и ее достижениями, и важными считают дом, семейный очаг и путешествия. Россияне, регистрируясь в конкурсе, проявляют большой интерес к созданию новых семейных традиций и фотоархива семьи", — отметил Андрей Бетин.

Дистанционный этап в новом сезоне доступен с первого дня регистрации, после создания семейного аккаунта и записи на сезон участникам открываются обязательные задания — это съемка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. После их выполнения семьям предлагается проявить себя в тематических заданиях (например, спортивные, творческие, посвященные темам культуры, истории, семейных традиций), которые открываются каждую неделю. Четыре новых задания были открыты сегодня.

Некоторые задания — авторские, их предлагают лично члены Наблюдательного совета, в состав которого входят известные семьянины, — деятели искусства и культуры, государственные и общественные деятели. Так, председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева презентовала задание дистанционного этапа, которое киностудия "Союзмультфильм" предлагает участникам семейного конкурса во втором сезоне.

"В прошлом году мы просили семьи снять видео с эпизодами из мультфильмов и получили невероятное количество креатива. Нам прислали тысячи работ, одна семья даже сделала мини-мюзикл с песней из "Бременских музыкантов". В этом году мы следуем за модными тенденциями и хотим попросить конкурсантов снять постеры к нашим мультфильмам — сейчас хорошие постеры на вес золота. В награду обещаем не только призы, подарки и экскурсии, но и большую популярность победителям — их работы мы будем продвигать", — рассказала Юлиана Слащева.

Продюсер, генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Inc., член Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное" Павел Курьянов, который в первом сезоне по итогам выполнения музыкального задания пригласил семью Рыбачевых из Воронежской области в студию звукозаписи Black Star и предоставил возможность записать песню в профессиональной музыкальной студии, рассказал о роли конкурса в укреплении семейных отношений.

"Семья Рыбачевых была достаточно популярна в Воронеже, стала еще популярнее. Было приятно наблюдать за этой многодетной семьей, их воодушевлением, мы еще раз убедились, что конкурс "Это у нас семейное" не только про призы. Он дает семьям возможность заниматься общим делом — это важно для укрепления семейных взаимоотношений. В этом году мы хотим помочь реализовать свой потенциал семьям, для которых музыка является общим увлечением", — сообщил Павел Курьянов.

Семья победителей первого сезона Степановых из Москвы рассказала, как проект изменил их жизнь. Так, Степановы стали обладателями пятимиллионного сертификата на улучшение жилищных условий и внесли первоначальный взнос на квартиру в Люберцах, съездили в путешествие на Камчатку, а в прошлом году у пары родился четвертый ребенок. По итогам конкурса мама Инга вошла в состав Всероссийского родительского комитета.

Также в мероприятии приняли участие семьи финалистов первого сезона конкурса семьи Костевых; Апариных, Гордеевых, Храбровых; Абраамян, Рыцарских.

Старт второго сезона конкурса "Это у нас семейное" был дан 27 мая 2025 г. на заседании Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей". Тогда Президент России Владимир Путин поддержал запуск и отметил успехи проекта. Второй сезон конкурса посвящен теме культурного кода России. Регистрация семейных команд доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.