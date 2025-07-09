151 пара приняла участие в первый день Всероссийского свадебного фестиваля

В день семьи, любви и верности в НЦ "Россия" открылся II Всероссийский свадебный фестиваль. Ключевым событием программы первого дня стала церемония единовременной регистрации брака 151 пары со всей России. В их числе — и пары из Самарской области.

С напутствием к молодоженам обратились государственные деятели и представители власти, а настоящим подарком к празднику стала насыщенная культурная программа.

День семьи, любви и верности для влюбленных, приехавших на Всероссийский свадебный фестиваль со всех концов страны, начался с романтической прогулки на яхтах по Москве-реке и торжественного шествия по живописной набережной. Но самые важные события развернулись на площадке НЦ "Россия", где собрались гости, государственные деятели и представители культуры.

Глава государства Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям второго Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца".

"Это яркое, по-настоящему красивое событие, приуроченное к замечательному празднику — Дню семьи, любви и верности, проходит во второй раз, но уже обрело широкую популярность и свои традиции. Главная из них — трогательная, торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и, конечно, те ценности, которые передали нам наши предки, а это почитание старших, забота о детях, святость материнства", — отметил в приветствии Владимир Путин.

На открытии II Всероссийского свадебного фестиваля выступил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

"Вы сегодня такие красивые, такие счастливые, глаза у вас горят и светятся. Я хочу пожелать вам, чтобы эту любовь, уважение, взаимную поддержку вы пронесли через всю свою жизнь. День свадьбы — это всегда день рождения семьи. И неслучайно именно сегодня у вас день рождения семьи. Семьи, которые созданы 8 июля, в День семьи, любви и верности, счастливы, они живут душа в душу. Уверен, что у каждого из вас так будет. От того, насколько счастлива каждая из ваших семей, настолько счастлива и вся Россия, насколько крепка традиция и любовь в ваших семьях, настолько крепка и Россия. Потому что, как сказал наш Президент, Россия — это по большому счету большая семья семей. И вы складываете эту большую российскую семью. Счастья вам, любви и удачи!" — напутствовал молодоженов Сергей Кириенко.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации отметил, что напутствовать молодых перед вступлением в брак — хорошая и правильная традиция, которая из века в век существовала на территории России. И никакие внешние факторы не должны мешать передаче опыта и добрых слов. Сергей Кириенко пригласил на сцену героя СВО и брата одной из невест Валерия Доонова. Старшего стрелка и участника боев за Авдеевку по решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина ненадолго отпустили с передовой, чтобы он смог лично напутствовать перед вступлением в брак свою сестру Диану. Под громкие аплодисменты военнослужащий вышел к микрофону и обратился к Диане и всем присутствующим в зале парам.

Ключевым событием программы стала единовременная регистрация брака 151 пары со всей России от Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха до Севастополя и новых регионов страны. В организации церемонии приняли участие 45 сотрудников московских ЗАГСов. После того как прозвучали торжественные слова и молодые обменялись кольцами, на сцену поднялись министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева. Они объявили о создании новой традиции передачи семейного очага от пар прошлого года к парам нынешнего года.

"Создатель дал человеку великую силу — любовь. Любовь к Богу, к родителям, к детям. Сегодня, в этот прекрасный день, вы сделали важный шаг, решив соединить свои сердца. Желаю вам пронести это чувство через всю жизнь и передать его своим детям и внукам. Пройдёт много лет, и они будут вспоминать вас с мыслью: "Как же сильно они друг друга любили!" С праздником вас!", — напутствовал молодоженов Сергей Цивилев.

"От всей души поздравляю вас со знаковым, прежде всего для вас, днём. Вы сегодня создаете семью, создаете союз, в котором будут рождаться и воспитываться ваши дети. В этом союзе вы будете переживать одни из самых счастливых и памятных дней вашей жизни, будете совместно, поддерживая друг друга, проходить и испытания. И я от всей души желаю, чтобы вы были всегда вместе, чтобы то чувство, которое сегодня связывает вас, сохранилось на долгие годы и приумножилось", — обратилась к собравшимся Анна Цивилева.

Атмосферу объединения и любви создавали приглашенные артисты. Ярким событием программы стал мюзикл "Я люблю тебя всегда", посвященный одной из самых крепких и гармоничных пар советской эстрады Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову.

В свадебном фестивале принимали участие пары из Самарской области. Первыми 8 июля сказали друг другу заветное "да" активная молодая пара из Тольятти Руслан Гуламов и Дарья Чернякина. Молодоженов связывает не только крепкая любовь, но и общая профессиональная сфера. Руслан и Дарья — сотрудники АвтоВАЗа. Кроме того, жених — председатель молодежного комитета профкома и комитета ВАЗСистем по спорту. Невеста — член профкома, студентка ТГУ и будущий специалист по альтернативным источникам энергии транспортных средств. Молодожены увлекаются туризмом, спортом и творчеством, поэтому найти общий язык при знакомстве им было довольно просто. Так общие хобби перешли во что-то большее и сблизили ребят.

Еще одной парой, заключившей брачный союз в первый день фестиваля, стали Иван Каушан и Александра Горбунова из Тольятти. Они познакомились еще в 2011 году, когда, будучи студентами, в свободное от учебы время подрабатывали в одном магазине, он — продавцом, а она — кассиром. Однажды, когда смена близилась к концу, Иван пригласил Александру в кино.

"Когда в кино он впервые коснулся моей руки, я почувствовала такую энергию тепла. Мне захотелось быть вместе всегда", — поделилась невеста. Они давно сменили профессии. Теперь Иван — военнослужащий по контракту, а Александра — менеджер, но неизменным осталась их искренняя любовь. Теперь в их жизни началась новая глава под названием семейная жизнь.

9 июля стали супругами Сергей Аксютин и Екатерина Заровская из Самары. "Даже не верится, что мы здесь, что стали частью такого масштабного события", — поделились впечатлениями молодожены.

В этот же день заключили брак Андрей Головачев и Юлия Соколова из Самары. О том, что они станут семьей, жених знал с их самой первой встречи. Он увидел Юлию на городском мероприятии и сразу понял, что она — та самая. Несмотря на разные сферы интересов — Андрей работает механиком транспортного отдела, а Юлия учится в медицинском колледже, работает косметологом и проводит тренинги в "Школе позитивного материнства" — они быстро нашли общих язык. И самое главное, что есть у них общее — крепкая, взаимная любовь. "Мы узнали о фестивале из соцсетей и решили принять участие. Отправили заявку и сами не ожидали, что окажемся здесь. Конечно, есть волнение, трепет. Поражают масштабы мероприятия и прекрасная организация", — рассказали влюбленные накануне регистрации.

Важным событием для молодоженов из Самарской области и других регионов стала передача огня Всероссийского семейного очага "Сердце России". Эта традиция была заложена еще на Выставке "Россия": огонь привезли из Мурома — одного из древнейших городов России, где жили святые Петр и Феврония, ставшие многовековым символом любви и верности. Все это время огонь бережно хранился в лампаде в ЗАГСе на ВДНХ. Пары I Всероссийского свадебного фестиваля передали молодоженам семейные очаги, зажженные от этой лампадки. Очаги станут символом преемственности традиций и крепкого семейного союза.

II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" завершится 10 июля красочной церемонией закрытия, где молодоженов со всей страны поприветствуют известные личности, а затем состоится музыкальный вечер — концерт-погружение в мир чувств через любимые русские произведения XX века. Их исполнят солистка Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Диана Казанлиева и лауреат международных конкурсов, художественный руководитель творческого объединения "Овертон" Якуб Суворов под аккомпанемент ведущего концертмейстера Михайловского театра Натальи Дудик.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте Национального центра "Россия" в разделе "Афиша".