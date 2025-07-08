На этой неделе в Самаре перекроют несколько улиц

В Самаре для реконструкции теплотрасс к следующему отопительному сезону ограничат движение на нескольких улицах. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

С 23:59 8 июля до 23:59 31 августа перекроют ул. Чапаевскую в районе дома №210 на участке от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича. Объезжать перекрытый участок автомобилистам рекомендуют по ул. Фрунзе.

Продолжается модернизация теплотрассы на ул. Агибалова - на участке у дома №48.

Закрытым для движения остается перекресток улиц Агибалова и Рабочей, перекрытие продлено до 5:00 11 июля.

Также до 5:00 11 июля скорректирована схема организации дорожного движения в связи с реконструкцией теплосетей по ул. Клинической. Работы ведутся в районе дома №23, в связи с чем участок между улицами Мичурина и Коммунистической недоступен для сквозного проезда.

Общественный транспорт следует по скорректированным трассам.