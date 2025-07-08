На этой неделе в Самаре перекроют несколько улиц

В Самаре для реконструкции теплотрасс к следующему отопительному сезону ограничат движение на нескольких улицах. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
С 23:59 8 июля до 23:59 31 августа перекроют ул. Чапаевскую в районе дома №210 на участке от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича. Объезжать перекрытый участок автомобилистам рекомендуют по ул. Фрунзе.
Продолжается модернизация теплотрассы на ул. Агибалова - на участке у дома №48.
Закрытым для движения остается перекресток улиц Агибалова и Рабочей, перекрытие продлено до 5:00 11 июля.
Также до 5:00 11 июля скорректирована схема организации дорожного движения в связи с реконструкцией теплосетей по ул. Клинической. Работы ведутся в районе дома №23, в связи с чем участок между улицами Мичурина и Коммунистической недоступен для сквозного проезда.
Общественный транспорт следует по скорректированным трассам.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????