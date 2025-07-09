Радио Хит FM приглашает жителей Самары и области стать участниками фотоконкурса

Третий год подряд радио Хит FM запускает уникальную акцию "Лето — это Хит!", участниками которой становятся миллионы слушателей со всей России, от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Традиционно акцию поддерживают более 20 регионов по всей стране.

В этом году радио Хит FM вновь дарит своим слушателям шанс поделиться яркими летними эмоциями и фотовпечатлениями.

С 30 июня по 1 августа в рамках акции "Лето — это Хит!" участникам предстоит запечатлеть свой самый хитовый летний день и отправить фото, заполнив специальную форму на лендинге проекта, либо через социальные сети "Одноклассники" или "Телеграм".

Каждую неделю хитовое жюри будет выбирать финалистов, которые получат в подарок крутые умные колонки. А уже 1 августа в прямом эфире радио Хит FM будет объявлен победитель, именно он получит главный приз — незабываемый хит-уикенд на двоих в Москве.

"Акция "Лето — это Хит!" стала по-настоящему хитовым проектом, объединившим нашу многомиллионную аудиторию по всей стране в стремлении запечатлеть самые яркие моменты лета. Уверен, что в этом году участников и позитивных эмоций будет еще больше", — подчеркивает программный директор радио Хит FM Роман Кухлевский.

Все подробности акции — на сайте радиостанции hitfm.ru, в эфире и на официальных страницах радио Хит FM в социальных сетях.