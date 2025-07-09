Проект "Вызов" объединяет социальный блок Самарской области ради сохранения семей

Вторая межмуниципальная стратегическая сессия по семьесбережению "Семья на первом месте" объединила специалистов Кошкинского, Сергиевского, Шенталинского, Челно-Вершинского, Елховского и Красноярского муниципальных районов.
Мероприятие организовано в рамках специального проекта "Вызов", который меняет вектор работы системы профилактики социального сиротства. Такие стратегические сессии помогают распространять лучшие семьесберегающие практики и обсуждать наиболее актуальные вопросы организации помощи семьям, нуждающимся в поддержке.
В стратсессии участвовали эксперты: заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева, уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева, советник губернатора по профилактике социального сиротства Екатерина Сеницкая, а также специалисты всех заинтересованных служб и ведомств.
"Весь социальный межведомственный блок объединился ради главной цели — семьесбережения: представители власти, социальных служб, здравоохранения, образования, КДН, полиции, центров занятости населения и других. Очень радует включенность, командность коллег и желание прийти на помощь всем нуждающимся в заботе семьям", — отметила Регина Воробьева.
Стоит отметить, что Самарская область стала одним из 14 пилотных регионов страны, где реализуется спецпроект "Вызов" стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В рамках этого проекта работает региональная служба "Дети в семье". Это уникальный формат, который помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, справиться с проблемами и получить помощь.
"Наша цель — погрузить все субъекты профилактики социального сиротства через практическую проработку в понимание семьесберегающего подхода. Также мы показываем реальные результаты, которые уже есть у нашего региона, и строим дальнейшие планы по реализации проекта "Вызов". Радует, что наша система профилактики разворачивается в своих подходах в сторону семьесбережения", — поделилась Екатерина Сеницкая.
Благодаря новым подходам специальный проект "Вызов" недавно помог воссоединиться еще одной семье в Самарской области. Счастливое событие состоялось в СРЦ "Наш дом" — после полутора лет проживания в социальном учреждении ребенок вернулся в семью. Мама изменила свою жизнь и при всесторонней поддержке службы "Дети в семье" смогла восстановиться в родительских правах. Сейчас под патронатом службы "Дети в семье" находится около тысячи семей региона.
"Работа по проекту кипит, идет отработка жизненных ситуаций. На их основе будет создан межведомственный алгоритм работы по профилактике социального сиротства в регионе. Проект "Вызов" доказывает: семья — на первом месте, и только объединив усилия, можно добиться устойчивых изменений в защите детства", — уверена Юлия Николаева.
Следующая сессия пройдет в Западном округе. Она объединит специалистов из городских округов Сызрань и Октябрьск, а также муниципальных районов Сызранский и Шигонский.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.