Проект "Вызов" объединяет социальный блок Самарской области ради сохранения семей

Вторая межмуниципальная стратегическая сессия по семьесбережению "Семья на первом месте" объединила специалистов Кошкинского, Сергиевского, Шенталинского, Челно-Вершинского, Елховского и Красноярского муниципальных районов.

Мероприятие организовано в рамках специального проекта "Вызов", который меняет вектор работы системы профилактики социального сиротства. Такие стратегические сессии помогают распространять лучшие семьесберегающие практики и обсуждать наиболее актуальные вопросы организации помощи семьям, нуждающимся в поддержке.

В стратсессии участвовали эксперты: заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева, уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева, советник губернатора по профилактике социального сиротства Екатерина Сеницкая, а также специалисты всех заинтересованных служб и ведомств.

"Весь социальный межведомственный блок объединился ради главной цели — семьесбережения: представители власти, социальных служб, здравоохранения, образования, КДН, полиции, центров занятости населения и других. Очень радует включенность, командность коллег и желание прийти на помощь всем нуждающимся в заботе семьям", — отметила Регина Воробьева.

Стоит отметить, что Самарская область стала одним из 14 пилотных регионов страны, где реализуется спецпроект "Вызов" стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В рамках этого проекта работает региональная служба "Дети в семье". Это уникальный формат, который помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, справиться с проблемами и получить помощь.

"Наша цель — погрузить все субъекты профилактики социального сиротства через практическую проработку в понимание семьесберегающего подхода. Также мы показываем реальные результаты, которые уже есть у нашего региона, и строим дальнейшие планы по реализации проекта "Вызов". Радует, что наша система профилактики разворачивается в своих подходах в сторону семьесбережения", — поделилась Екатерина Сеницкая.

Благодаря новым подходам специальный проект "Вызов" недавно помог воссоединиться еще одной семье в Самарской области. Счастливое событие состоялось в СРЦ "Наш дом" — после полутора лет проживания в социальном учреждении ребенок вернулся в семью. Мама изменила свою жизнь и при всесторонней поддержке службы "Дети в семье" смогла восстановиться в родительских правах. Сейчас под патронатом службы "Дети в семье" находится около тысячи семей региона.

"Работа по проекту кипит, идет отработка жизненных ситуаций. На их основе будет создан межведомственный алгоритм работы по профилактике социального сиротства в регионе. Проект "Вызов" доказывает: семья — на первом месте, и только объединив усилия, можно добиться устойчивых изменений в защите детства", — уверена Юлия Николаева.

Следующая сессия пройдет в Западном округе. Она объединит специалистов из городских округов Сызрань и Октябрьск, а также муниципальных районов Сызранский и Шигонский.