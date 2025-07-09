16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект "Вызов" объединяет социальный блок Самарской области ради сохранения семей Авито направил более 1,8 млрд рублей на социальные проекты за 3 года Спецпроект "Вызов" в Самарской области помогает семьям в кризисных ситуациях Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени" В первом полугодии 2025 г. 233 детям-сиротам вручены ключи от квартир

Соцподдержка Общество

Проект "Вызов" объединяет социальный блок Самарской области ради сохранения семей

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вторая межмуниципальная стратегическая сессия по семьесбережению "Семья на первом месте" объединила специалистов Кошкинского, Сергиевского, Шенталинского, Челно-Вершинского, Елховского и Красноярского муниципальных районов.

Мероприятие организовано в рамках специального проекта "Вызов", который меняет вектор работы системы профилактики социального сиротства. Такие стратегические сессии помогают распространять лучшие семьесберегающие практики и обсуждать наиболее актуальные вопросы организации помощи семьям, нуждающимся в поддержке.

В стратсессии участвовали эксперты: заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева, уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева, советник губернатора по профилактике социального сиротства Екатерина Сеницкая, а также специалисты всех заинтересованных служб и ведомств.

"Весь социальный межведомственный блок объединился ради главной цели — семьесбережения: представители власти, социальных служб, здравоохранения, образования, КДН, полиции, центров занятости населения и других. Очень радует включенность, командность коллег и желание прийти на помощь всем нуждающимся в заботе семьям", — отметила Регина Воробьева.

Стоит отметить, что Самарская область стала одним из 14 пилотных регионов страны, где реализуется спецпроект "Вызов" стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В рамках этого проекта работает региональная служба "Дети в семье". Это уникальный формат, который помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, справиться с проблемами и получить помощь.

"Наша цель — погрузить все субъекты профилактики социального сиротства через практическую проработку в понимание семьесберегающего подхода. Также мы показываем реальные результаты, которые уже есть у нашего региона, и строим дальнейшие планы по реализации проекта "Вызов". Радует, что наша система профилактики разворачивается в своих подходах в сторону семьесбережения", — поделилась Екатерина Сеницкая.

Благодаря новым подходам специальный проект "Вызов" недавно помог воссоединиться еще одной семье в Самарской области. Счастливое событие состоялось в СРЦ "Наш дом" — после полутора лет проживания в социальном учреждении ребенок вернулся в семью. Мама изменила свою жизнь и при всесторонней поддержке службы "Дети в семье" смогла восстановиться в родительских правах. Сейчас под патронатом службы "Дети в семье" находится около тысячи семей региона.

"Работа по проекту кипит, идет отработка жизненных ситуаций. На их основе будет создан межведомственный алгоритм работы по профилактике социального сиротства в регионе. Проект "Вызов" доказывает: семья — на первом месте, и только объединив усилия, можно добиться устойчивых изменений в защите детства", — уверена Юлия Николаева.

Следующая сессия пройдет в Западном округе. Она объединит специалистов из городских округов Сызрань и Октябрьск, а также муниципальных районов Сызранский и Шигонский.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3