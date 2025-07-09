Канадец Уильям Дюфур будет выступать за "Ладу"

ХК "Лада" заключил односторонний контракт на один сезон с канадским нападающим Уильямом Дюфуром.

Дюфур (28.01.2002, 190-96) свою карьеру на молодежном уровне начал в 2018 г. и на протяжении четырех лет выступал в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) за четыре команды — "Руэн-Норанда Хаскис", "Шикутими Сагенинс", "Драммондвилл Вольтижерс" и "Сент-Джон Си Догз", в составе которого по итогам сезона 2021/2022 стал самым ценным игроком лиги и лучшим снайпером, забросив 56 шайб в 66 матчах, а также обладателем Мемориального кубка.

Также в активе Уильяма есть опыт игры за молодежную сборную Канады (U20) и в 2022 г. он стал победителем молодежного чемпионата мира.

На взрослом уровне форвард оказался в системе "Нью-Йорк Айлендерс" — этим клубом еще в 2020 году он был выбран в пятом раунде драфта НХЛ под общим номером 152, однако большую часть времени проводил затем в АХЛ. В прошлом сезоне Дюфур сыграл в общей сложности 58 матчей за "Бриджпорт Айлендерс" и "Колорадо Иглз", заработав 22 (9+13) очка.