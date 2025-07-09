16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Канадец Уильям Дюфур будет выступать за "Ладу" Нападающий Рафаэль Бикмуллин покидает "Ладу" Защитник Денис Баранцев покидает ХК "Лада" ХК "Лада" подписал защитника Ивана Васина "Лада" и "Автомобилист" обменялись игроками

Хоккей Спорт

Канадец Уильям Дюфур будет выступать за "Ладу"

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ХК "Лада" заключил односторонний контракт на один сезон с канадским нападающим Уильямом Дюфуром.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Дюфур (28.01.2002, 190-96) свою карьеру на молодежном уровне начал в 2018 г. и на протяжении четырех лет выступал в главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) за четыре команды — "Руэн-Норанда Хаскис", "Шикутими Сагенинс", "Драммондвилл Вольтижерс" и "Сент-Джон Си Догз", в составе которого по итогам сезона 2021/2022 стал самым ценным игроком лиги и лучшим снайпером, забросив 56 шайб в 66 матчах, а также обладателем Мемориального кубка.

Также в активе Уильяма есть опыт игры за молодежную сборную Канады (U20) и в 2022 г. он стал победителем молодежного чемпионата мира.

На взрослом уровне форвард оказался в системе "Нью-Йорк Айлендерс" — этим клубом еще в 2020 году он был выбран в пятом раунде драфта НХЛ под общим номером 152, однако большую часть времени проводил затем в АХЛ. В прошлом сезоне Дюфур сыграл в общей сложности 58 матчей за "Бриджпорт Айлендерс" и "Колорадо Иглз", заработав 22 (9+13) очка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3