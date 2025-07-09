Из границ Самарского лесничества исключат участок в 1,2 га

Мэрия Самары планирует скорректировать границы Самарского лесничества. Соответствующий проект постановления горадминистрации опубликован для общественной экспертизы.

Проект предусматривает исключение из границ Самарского лесничества участка площадью 1,21 га. Как следует из пояснительной записки, делается это "в целях исключения из территории городских лесов Самарского лесничества и надлежащего оформления земель, фактически занятых захоронениями кладбища «Рубежное»".

Взамен в состав лесничества планируется ввести участок площадью 1,5 га с кадастровым номером 63:01:0000000:38248, который находится в районе Сорокиных Хуторов.