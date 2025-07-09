16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В СамГМУ стобалльникам выплатят по 50 тыс. рублей за предмет Участник "Школы героев" встретился с подростками в лагере "Волжский Артек" Из границ Самарского лесничества исключат участок в 1,2 га Проект "Вызов" объединяет социальный блок Самарской области ради сохранения семей В Самаре отобрали микрорайоны под реновацию

Общество

Из границ Самарского лесничества исключат участок в 1,2 га

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 125
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары планирует скорректировать границы Самарского лесничества. Соответствующий проект постановления горадминистрации опубликован для общественной экспертизы.

Проект предусматривает исключение из границ Самарского лесничества участка площадью 1,21 га. Как следует из пояснительной записки, делается это "в целях исключения из территории городских лесов Самарского лесничества и надлежащего оформления земель, фактически занятых захоронениями кладбища «Рубежное»".

Взамен в состав лесничества планируется ввести участок площадью 1,5 га с кадастровым номером 63:01:0000000:38248, который находится в районе Сорокиных Хуторов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3