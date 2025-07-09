Из границ Самарского лесничества исключат участок в 1,2 га

Мэрия Самары планирует скорректировать границы Самарского лесничества. Соответствующий проект постановления горадминистрации опубликован для общественной экспертизы.
Проект предусматривает исключение из границ Самарского лесничества участка площадью 1,21 га. Как следует из пояснительной записки, делается это "в целях исключения из территории городских лесов Самарского лесничества и надлежащего оформления земель, фактически занятых захоронениями кладбища «Рубежное»".
Взамен в состав лесничества планируется ввести участок площадью 1,5 га с кадастровым номером 63:01:0000000:38248, который находится в районе Сорокиных Хуторов.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????