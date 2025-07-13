В Исаклинском районе в реанимацию попал юный мотоциклист, которого сбил Largus

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В субботу, 12 июля, в 21:45 в Исаклах напротив дома № 54 по ул. Куйбышевской 60-летний водитель Lada Largus при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу.

Фото: ГУ МВД по Самарской области