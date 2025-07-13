Пассажирка самоката госпитализирована после столкновения с иномаркой в Тольятти

В Тольятти 12 июля в 22:35 на ул. Свердлова столкнулись электросамокат и Volkswagen Polo.

По данным полицейских, самокатом управлял 18-летний парень, который перевозил пассажирку, что является нарушением правил дорожного движения. При этом при повороте налево он нарушил расположение СИМ на дроге и столкнулся и иномаркой.

17-летняя пассажирка самоката госпитализирована в больницу.