Многодетной семье Журавлевых из Сызрани вручили автомобиль

Новый кроссовер от регионального правительства — актуальная мера поддержки для семей региона, которые достойно воспитывают 7 и более детей. В День семьи, любви и верности еще один подарок на колесах отправился в Сызрань.

Семья Журавлевых воспитывает 10 детей — 6 мальчиков и 4 девочки. Глава семейства Александр Журавлев — участник СВО, который сейчас проводит отпуск с родными. Этим летом перед многодетной семьей открылись новые возможности для комфортного передвижения: им подарили автомобиль от регионального правительства.

"Самой старшей дочери недавно исполнилось 18 лет, она окончила губернский колледж, — рассказала многодетная мама Екатерина Журавлева. — Наши дети очень разносторонние! Мальчишки занимаются в театральном отделении детской школы искусств, увлекаются футболом, один сын интересуется IT-технологиями. Девочки занимаются танцами. Самому младшему Даниилу исполнится 2 года: в этом году собираемся в детский сад".

Новая машина для семьи Журавлевых — не просто комфортное средство передвижения. Автомобиль поможет маме все успевать.

"Мы о такой мере поддержки даже не знали. Сначала были немного в шоке и не верили до последнего. Автомобиль для нас — это огромная помощь, чтобы отвезти детей на занятия и забрать их домой, а еще попутешествовать по родному региону", — призналась Екатерина.

Поддержке семей с детьми в Самарской области уделяется большое внимание. Текущий, 2025 год губернатор Вячеслав Федорищев объявил годом многодетной семьи. Всего в настоящий момент в регионе действуют свыше 40 мер поддержки семей с детьми. Из бюджета области на эти цели направляется ежегодно порядка 40 млрд рублей.

В этом году заработал новый национальный проект "Семья". С прошлого года жителям области, которые воспитывают 7 и более детей, доступна новая мера социальной поддержки — единовременная выплата, которую можно потратить на покупку автомобиля.

"Претендовать на такую материальную помощь могут семьи, которые на протяжении пяти последних лет проживают на территории Самарской области, а также являются гражданами РФ с региональными или федеральными наградами, — уточнила заместитель директора ГКУ СО "КЦСОН Западного округа" по отделению г. о. Сызрань Ольга Милованова. — В прошлом году этой мерой социальной поддержки воспользовались две семьи. В одной воспитываются 13 детей, а мама имеет статус матери-героини. Во второй у мамы есть знак отличия "Материнская доблесть", а воспитывает она 9 детей".

Екатерина Журавлева по указу губернатора в апреле этого года стала обладательницей знак отличия "Материнская доблесть".

Сейчас в Сызрани проживает около 1 500 многодетных семей, 64 мамы получили знак отличия "Материнская доблесть.

Всего же, по статистике, в Самарском регионе проживает более 38 тысяч многодетных семей. Им доступны меры поддержки по региональным программам и нацпроекту "Семья". На примере семьи Журавлевых можно видеть: адресная помощь многодетным работает. Среди новых доступных возможностей — оформление социальной карты "Zа Победу!", о которой Екатерина Журавлева также узнала недавно.

"Семья — это самое ценное, что есть у человека. Мы стараемся дать детям самое лучшее — развитие, доброту, заботу. И очень рады, что нам помогают на этом пути", — сказала многодетная мама Екатерина.