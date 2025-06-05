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Проект "Вызов" помог еще одной семье в Самарской области

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря финансовой поддержке проекта "Вызов" семья Оксаны и Алексея из Тольятти смогла сделать ремонт и приобрести необходимую мебель. Теперь родители ждут возвращения старшего сына, который год назад был помещен в социальное учреждение.

Семья долгое время находилась в кризисе: отсутствие постоянного места работы у супругов, полностью "разбитая" однокомнатная квартира. Органы опеки вынуждены были позаботиться о достойных условиях для 11-летнего Ярослава. Родители регулярно навещали ребенка и хотели вернуть его в семью.
Недавно у Оксаны и Алексея родился второй сын, для которого также не было создано безопасных условий. На помощь семье пришел специальный проект "Вызов" стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

"Вызов" — это уникальный формат, который реально помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации справиться с проблемами и получить помощь, а самое главное вернуть и сохранить детей в родной семье.

"Супруги Алексей и Оксана были у меня на личном приеме, мы долго беседовали. Я поняла, что это родители, которые любят своего ребенка, у которых есть ресурс для восстановления в родительских правах", — рассказала Екатерина Сеницкая, советник губернатора Самарской области, куратор спецпроекта "Вызов".

В рамках проекта Оксане и Алексею помогают восстановиться в родительских правах и обеспечить необходимые условия для детей. В квартире, где живет семья, сделали ремонт, закупили мебель. Семью будут поддерживать и дальше, чтобы дети росли и воспитывались родными мамой и папой.
"Разлука с сыном стала огромным стимулом изменить свою жизнь, — говорит Оксана. — Алексей устроился на работу, появился постоянный доход. Мы во что бы то не стало хотели вернуть Ярослава домой".

Специальный проект "Вызов" стартовал в конце прошлого года в 14 регионах страны. Его главная задача — внедрить семьесберегающий подход, чтобы дети, находящиеся в социальных учреждениях, воспитывались в семьях.

В Самарской области полгода действия проекта вернулись в семьи 302 ребенка, из них 131 — к маме и папе. По информации куратора проекта "Вызов", в регионе сейчас на сопровождении службы "Дети в семье" находится более 1000 семей.

Внимание реализации проекта уделяет глава региона Вячеслав Федорищев, который уверен, что сохранение семьи должно быть приоритетом для работы социальных служб, действующих в интересах детей.

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