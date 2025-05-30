"Тольяттиазот" в десятый раз стал "Благотворителем года"

"Тольяттиазот" десятый раз подряд становится победителем конкурса "Благотворитель года", который в 2025 приурочен к 288-летию со дня основания Ставрополя — Тольятти. Награда была вручена на торжественном приеме главы Тольятти Ильи Сухих в честь Дня города.

В 2024 году на социальные и благотворительные программы ТОАЗ направил 109 млн рублей. Ключевыми сферами поддержки стали образование, экология, культура и спорт. Одна из важнейших мер социальной ответственности "Тольяттиазота" — помощь регионам.

Содействие осуществлялось в рамках специализированных программ "ТОАЗ — детям", "ТОАЗ — спорту", "ТОАЗ — регионам", а также грантового конкурса общественных инициатив "Химия добра". Компания модернизировала и оснастила необходимым современным оборудованием лекционную аудиторию Тольяттинского государственного университета, профинансировала ремонты кабинетов химии и физики подшефных образовательных учреждений, а также оказала финансовую помощь, позволившую оснастить новый инженерно-технический класс в школе № 25 микрорайона Поволжский.

Благодаря грантам предприятия заработала детская керамическая студия, создается новая экологическая тропа и пункты раздельного сбора мусора, оснащен клуб семейного творчества, а также приобретено оборудование для коррекции нарушений речи у детей.

Пропагандируя здоровый образ жизни, ТОАЗ помог открыть два уличных спорткомплекса для занятий воркаутом, баскетболом, мини-футболом и волейболом. Компания также выступила организатором и партнером спортивных турниров различных уровней. Среди них — международный турнир Ural FC 7, международный Кубок по хоккею с мячом, региональная парусная регата, межрегиональный открытый турнир по художественной гимнастике на призы трехкратной чемпионки мира Ксении Поляковой, чемпионат Приволжского федерального округа по баскетболу, Х межрегиональный турнир по самбо на призы четырехкратного чемпиона мира Евгения Исаева и всероссийский экологический марафон "Самарская Лука".

Заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин отметил:

"Социальные инвестиции в регионе присутствия являются важнейшей частью корпоративной политики предприятия. Помогая реализовывать общественные инициативы, а также проекты в области образования, спорта и экологии, "Тольяттиазот" вносит свой вклад в устойчивое развитие региона. Тему благотворительности поддерживают и сотрудники Компании: здесь работают экоактивисты, почетные доноры, волонтеры и общественники. Совет молодежи ТОАЗа — постоянный участник благотворительных и экологических акций".