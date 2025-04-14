В Чапаевске стартовал проект "Забота о СВОих"

В Чапаевске запущен уникальный проект поддержки ветеранов специальной военной операции "Забота о СВОих". Теперь ветераны СВО могут пройти медицинское обследование, оформить льготы, получить психологическую помощь и консультацию по трудоустройству, не выходя из дома.
Инициатива возникла у одного из участников "Школы героев" (программы, инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым). Сергей Воробьев, вернувшийся из зоны СВО, предложил оптимизировать систему помощи, объединив усилия социальных, медицинских и государственных служб.
Мобильная группа специалистов - врачи, психологи, сотрудники соцзащиты и центра занятости - выезжает по адресу проживания ветерана и за один визит помогает решить ключевые вопросы: проводит медицинский осмотр, оформляет документы на льготы, консультирует по трудоустройству, оказывает психологическую поддержку.
"Мы создали межведомственную команду, которая оказывает адресную помощь. Проект уже работает, и мы видим его востребованность", - отмечает советник главы Чапаевска по вопросам поддержки участников СВО Оксана Кутырева.
"Ветераны и их семьи нуждаются не только в медицине, но и в комплексной поддержке. Эта инициатива позволяет охватить все сферы помощи в одном визите", - считает главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин.
Проект комплексной поддержки "Забота о СВОих" пока работает в тестовом режиме, но уже помог нескольким десяткам ветеранов СВО.
Большую помощь в реализации социально важных инициатив героям оказывает программа "Школа героев".
"В рамках "Школы героев" мы учимся взаимодействовать с местной властью, чтобы помогать тем, кто вернулся или еще вернется. Это не только психологическая и медицинская помощь, но и юридическая поддержка, решение проблем семей участников СВО", - подчеркивает Сергей.
Программа, стартовавшая как продолжение федеральной "Время героев" предоставляет ветеранам СВО возможность освоить навыки госуправления и менеджмента. Первый поток из 45 человек завершит обучение в мае, а в июне начнется второй - на него подано почти 650 заявок. Пятеро участников "Школы героев" уже назначены на должности в органах власти, а некоторые получили предложения о трудоустройстве от наставников, что подтверждает эффективность проекта.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р