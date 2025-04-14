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В Чапаевске стартовал проект "Забота о СВОих"

ЧАПАЕВСК. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске запущен уникальный проект поддержки ветеранов специальной военной операции "Забота о СВОих". Теперь ветераны СВО могут пройти медицинское обследование, оформить льготы, получить психологическую помощь и консультацию по трудоустройству, не выходя из дома.

Фото: газета "Чапаевский рабочий"

Инициатива возникла у одного из участников "Школы героев" (программы, инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым). Сергей Воробьев, вернувшийся из зоны СВО, предложил оптимизировать систему помощи, объединив усилия социальных, медицинских и государственных служб.

Мобильная группа специалистов - врачи, психологи, сотрудники соцзащиты и центра занятости - выезжает по адресу проживания ветерана и за один визит помогает решить ключевые вопросы: проводит медицинский осмотр, оформляет документы на льготы, консультирует по трудоустройству, оказывает психологическую поддержку.

"Мы создали межведомственную команду, которая оказывает адресную помощь. Проект уже работает, и мы видим его востребованность", - отмечает советник главы Чапаевска по вопросам поддержки участников СВО Оксана Кутырева.

"Ветераны и их семьи нуждаются не только в медицине, но и в комплексной поддержке. Эта инициатива позволяет охватить все сферы помощи в одном визите", - считает главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин.

Проект комплексной поддержки "Забота о СВОих" пока работает в тестовом режиме, но уже помог нескольким десяткам ветеранов СВО.

Большую помощь в реализации социально важных инициатив героям оказывает программа "Школа героев".

"В рамках "Школы героев" мы учимся взаимодействовать с местной властью, чтобы помогать тем, кто вернулся или еще вернется. Это не только психологическая и медицинская помощь, но и юридическая поддержка, решение проблем семей участников СВО", - подчеркивает Сергей.

Программа, стартовавшая как продолжение федеральной "Время героев" предоставляет ветеранам СВО возможность освоить навыки госуправления и менеджмента. Первый поток из 45 человек завершит обучение в мае, а в июне начнется второй - на него подано почти 650 заявок. Пятеро участников "Школы героев" уже назначены на должности в органах власти, а некоторые получили предложения о трудоустройстве от наставников, что подтверждает эффективность проекта.

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