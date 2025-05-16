При поддержке "Тольяттиазота" в Тольятти открылась студия семейного творчества

В рамках программы "Химия добра" ТОАЗа был реализован проект "МЫ — семья мечТЫ". Инициатива учреждения дополнительного образования "Мечта", направленная на укрепление традиционных ценностей, получила поддержку предприятия в 2024 году.

Концепция проекта предполагала открытие студии семейного творчества в Комсомольском районе Тольятти. В центре родители занимаются вместе с детьми, учатся взаимодействовать и проявляют себя в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Грантовые средства "Тольяттиазота" позволили приобрести для творческого пространства оборудование и материалы.

В течение учебного года в студии проводились мастер-классы по различным техникам: лепка из глины, мыловарение, декупаж, акварельный скетчинг и графика. Кроме того, были организованы досуговые мероприятия, приуроченные ко Дню матери, Новому году, Масленице и Международному женскому дню.

Участие в проекте приняли более 20 семей с детьми от 5 до 12 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Финальной точкой реализации проекта стала выставка совместных творческих работ.

"Компания "Тольяттиазот" создает благоприятные условия для сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей. Это касается как поддержки общественных инициатив, так и внутренних мероприятий Компании. Вместе с семьей и детьми сотрудники ТОАЗа приглашаются на спортивные праздники, экологические акции и экскурсии в пожарную часть предприятия. Этот душевный и по-домашнему теплый проект не только помог раскрыть таланты, но и объединить и даже укрепить семьи, что нас, несомненно, радует", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.