При поддержке "Тольяттиазота" в Тольятти открылась студия семейного творчества

В рамках программы "Химия добра" ТОАЗа был реализован проект "МЫ — семья мечТЫ". Инициатива учреждения дополнительного образования "Мечта", направленная на укрепление традиционных ценностей, получила поддержку предприятия в 2024 году.
Концепция проекта предполагала открытие студии семейного творчества в Комсомольском районе Тольятти. В центре родители занимаются вместе с детьми, учатся взаимодействовать и проявляют себя в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Грантовые средства "Тольяттиазота" позволили приобрести для творческого пространства оборудование и материалы.
В течение учебного года в студии проводились мастер-классы по различным техникам: лепка из глины, мыловарение, декупаж, акварельный скетчинг и графика. Кроме того, были организованы досуговые мероприятия, приуроченные ко Дню матери, Новому году, Масленице и Международному женскому дню.
Участие в проекте приняли более 20 семей с детьми от 5 до 12 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Финальной точкой реализации проекта стала выставка совместных творческих работ.
"Компания "Тольяттиазот" создает благоприятные условия для сохранения и укрепления традиционных семейных ценностей. Это касается как поддержки общественных инициатив, так и внутренних мероприятий Компании. Вместе с семьей и детьми сотрудники ТОАЗа приглашаются на спортивные праздники, экологические акции и экскурсии в пожарную часть предприятия. Этот душевный и по-домашнему теплый проект не только помог раскрыть таланты, но и объединить и даже укрепить семьи, что нас, несомненно, радует", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...