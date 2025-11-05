Короткая рабочая неделя в Самарской области будет дождливой

В Приволжском УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 5 по 7 ноября. По данным синоптиков, в Самарской области будет пасмурно, дождливо. Кроме того, местами возможна утренняя гололедица.
В среду, 5 ноября, в Самаре будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер Юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +4…+6 °C. В утренние часы местами гололедица.
6 ноября в регионе установится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, днем +3…+8 °C.
В пятницу, 7 ноября, в Самарской области прогнозируется облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +1…+6 °C, днем +4…+9 °C.
Последние комментарии
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно