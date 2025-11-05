Короткая рабочая неделя в Самарской области будет дождливой

В Приволжском УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 5 по 7 ноября. По данным синоптиков, в Самарской области будет пасмурно, дождливо. Кроме того, местами возможна утренняя гололедица.

В среду, 5 ноября, в Самаре будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер Юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +4…+6 °C. В утренние часы местами гололедица.

6 ноября в регионе установится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, днем +3…+8 °C.

В пятницу, 7 ноября, в Самарской области прогнозируется облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +1…+6 °C, днем +4…+9 °C.