Фестиваль традиций "Русский характер" в Самаре собрал почти 10 тыс. гостей

4 ноября Самарская область вместе со всей страной встретила День народного единства. Ярким событием стал народный фестиваль традиций "Русский характер" в Самаре, который посетило почти 10 тыс. человек.

Изготовили рыбацкие снасти, намололи муку с помощью жерновов, постигли азы кузнечного дела — с русским характером в Самаре отметили день народного единства. В Струковском саду развернули работу более 20 тематических локаций, посвященных традициям, истории и культуре России.

На "Поляне ремесел и забав" велись мастер-классы по ткачеству, плетению из лозы и созданию народной куклы. Также посетители пробовали силы в старинных настольных играх. Здесь же работала ярмарка "Самарский торжок", где можно было приобрести изделия ручной работы от местных ремесленников.

Площадка "Вкусы разных эпох" согревала гастрономическим разнообразием. Здесь были и томлёные в чугунных горшках щи и пирожки, и душистый крымский чай из самоваров на дровах, "солдатская каша", пельмени и вареники.

Площадка "Национальная палитра" от Дома дружбы народов стала настоящим центром притяжения для семей с детьми. Жители Самары и гости города знакомились с культурным многообразием региона через выставки народных костюмов, инструментов и кукол. "Сегодня очень важный праздник, в этот день проводится много мероприятий и можно пообщаться с представителями разных национальностей", — сказала юная участница фестиваля Бажена Смирницкая.

На площадке "Слава русского оружия" гости смогли узнать интересные факты из истории вооружения от Древней Руси до наших дней и внесли свою лепту в помощь нашим бойцам. В павильоне плели масксети для участников спецоперации. Здесь же работал мобильный пункт отбора на службу по контракту "Выбор сильных".

"Мы выставляем мобильный комплекс отбора специально для тех, кто в будние дни не может обратиться, дойти в пункт военного комиссариата, либо к нам на пункт отбора, для тех людей, у кого есть желание, но нет времени посетить нас, посмотреть технику, получить консультацию", — отметил инженер пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Раджапов.

Все желающие могли пройти праздничный квест-викторину "Сила в единстве". "На территории Струковского сада у нас расположено 15 станций, на каждой станции свои вопросы и после прохождения всего квеста участники получают разные призы", — поделилась координатор квеста Ксения Тросницкая.

Посетители фестиваля оценили положительно такую практику. "Многие пришли с детьми и также проходят этот квест, когда дети отвечают на вопросы, что-то откладывается, заинтересовывает их", — отметила гость фестиваля Ольга Косихина.

По признанию гостей фестиваля, праздник удался. "Чувствуется народное единство, весь город по ощущению пришел сюда, все понравилось, площадки интересные, детям очень нравится", — поделилась посетительница фестиваля Екатерина Мелентьева