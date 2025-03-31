Самарцы смогут получить компенсации за путевки в детские лагеря

В этом году жители Самарской области смогут получить компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в детские лагеря. Об этом на оперативном совещании правительства региона 31 марта сообщила и.о. министра социально-демографической и семейной политики Оксана Щербицкая.

"Если родители не смогут забронировать путевку в выбранный лагерь или в перечне не найдут тот лагерь, где они хотели бы оздоровить ребенка, то они смогут в этом году воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенную путевку. На региональном портале для бронирования будет размещено 10 040 путевок, а в рамках компенсации смогут воспользоваться 13 тысяч детей", - сообщила Оксана Щербицкая.

По ее словам, на эту новую меру поддержки выделено 194,6 млн рублей.

Напомним, в этом году система бронирования путевок в самарские детские оздоровительные лагеря претерпела изменения. Сервис перенесли с сайта suprema63.ru на региональный портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.samregion.ru. Услуга полностью переведена в цифровой формат, без необходимости посещения центров социального обслуживания населения.

Процесс бронирования начнется 25 апреля. При этом информация о стоимости путевок и их распределении по лагерям будет доступна с 1 апреля, а возможность заполнить черновик заявления откроется с 7 апреля.

По словам Оксаны Щербицкой, в одном черновике можно будет внести данные до пяти детей.