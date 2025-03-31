Самарцы смогут получить компенсации за путевки в детские лагеря

В этом году жители Самарской области смогут получить компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в детские лагеря. Об этом на оперативном совещании правительства региона 31 марта сообщила и.о. министра социально-демографической и семейной политики Оксана Щербицкая.
"Если родители не смогут забронировать путевку в выбранный лагерь или в перечне не найдут тот лагерь, где они хотели бы оздоровить ребенка, то они смогут в этом году воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенную путевку. На региональном портале для бронирования будет размещено 10 040 путевок, а в рамках компенсации смогут воспользоваться 13 тысяч детей", - сообщила Оксана Щербицкая.
По ее словам, на эту новую меру поддержки выделено 194,6 млн рублей.
Напомним, в этом году система бронирования путевок в самарские детские оздоровительные лагеря претерпела изменения. Сервис перенесли с сайта suprema63.ru на региональный портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.samregion.ru. Услуга полностью переведена в цифровой формат, без необходимости посещения центров социального обслуживания населения.
Процесс бронирования начнется 25 апреля. При этом информация о стоимости путевок и их распределении по лагерям будет доступна с 1 апреля, а возможность заполнить черновик заявления откроется с 7 апреля.
По словам Оксаны Щербицкой, в одном черновике можно будет внести данные до пяти детей.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р