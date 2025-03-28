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Стало известно как изменится процесс бронирования путевок в самарские детские лагеря

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Бронирование путевок в самарские детские оздоровительные лагеря начнется 25 апреля. Об этом сообщает правительство региона.

При этом информация о стоимости путевок и их распределении по лагерям будет доступна с 1 апреля, а возможность заполнить черновик заявления откроется с 7 апреля.

"1 апреля, зайдя на РПГУ, родители могут увидеть полную информацию по датам бронирования, а также ознакомиться со всей информаций по лагерям (все контактные данные, описание лагеря, фото, стоимость путевки, вид лагеря: оздоровительный или санаторный). С 7 апреля откроется возможность заполнения черновика заявления, можно будет выбрать лагерь и дату заезда и приложить к заявлению медицинскую справку (в случае выбора санаторных лагерей). Далее, 25 апреля в 9.00 на портале станет доступна кнопка "Забронировать" и возможность отправить заполненный черновик заявления", — рассказал и.о. директора ГБУ СО "Цифровой регион" Максим Карсаков.  

В день бронирования путевок на региональном портале законный представитель должен отправить электронное заявление, после его проверки министерством социально-демографической и семейной политики в личный кабинет придет уведомление о бронировании путевки. Далее в течение трех рабочих дней заявителю необходимо оплатить родительский взнос на региональном портале.

С этого года забронировать путевку в детский лагерь можно полностью в режиме онлайн.

На региональном портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.samregion.ru министерством цифрового развития и связи Самарской области совместно с минсоцдемом был создан сервис бронирования детских путевок в летние загородные оздоровительные лагеря. Услуга полностью переведена в цифровой формат, без необходимости посещения центров социального обслуживания населения.

Ранее процесс бронирования детских путевок на сайте suprema63.ru не предполагал онлайн-оплаты части стоимости путевки и не исключал личного посещения центров социального обслуживания населения для предоставления документов. Теперь платформа стала более удобной и простой в использовании.

"Учитывая массовый характер услуги и ее социальную значимость для населения Самарской области, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева был проведен полный реинжиниринг существующих процессов предоставления услуги и полный перевод в цифровой формат", - отмечается в пресс-релизе областного правительства.


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