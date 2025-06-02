К Дню защиты детей волонтёры СНПЗ навестили воспитанников детского дома

Волонтеры Сызранского НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") побывали в детском доме Сызрани. Его маленьким воспитанникам нефтяники привезли подарки: канцелярские товары, наборы для творчества и весёлых игр на свежем воздухе, настольные игры — все, что так любит детвора.
Сызранский НПЗ особое внимание уделяет детям и малозащищенным группам населения. На предприятии сотрудники активно поддерживают практику корпоративного волонтерского движения. Так, благотворительную акцию в День защиты детей нефтепереработчики провели уже в пятый раз.
"Помощь детям приносит искреннюю радость. Мои коллеги всегда с удовольствием откликаются на приглашение принять участие в благотворительных акциях, таких как "Ёлка желаний" или День защиты детей", — рассказала Александра Кузина, инженер отдела организации проектно-изыскательских работ Сызранского НПЗ.
Кроме того, волонтеры-нефтепереработчики на собственные средства приобрели ковровое покрытие и для игровой комнаты и пылесос для поддержания порядка. В свою очередь ребята подготовили для гостей замечательный концерт.
Елена Сазонова, технолог цеха № 15 Сызранского НПЗ, призналась, что едва сдержала эмоции, глядя на выступление: "В благотворительных акциях я участвую не впервые, но впервые стала участником именно вручения подарков. Видеть радость в детских глазах — это бесценно. Ребята подготовили для нас такой замечательный концерт!"
"Роснефть" и ее дочерние общества реализуют проекты, направленные на создание современной социальной инфраструктуры и благоприятной среды для развития медицины, массового спорта, культуры, образовательных проектов и воспитания молодого поколения.
Так, в рамках соглашения о сотрудничестве "Роснефти" с правительством Самарской области реконструированы школы № 28 и № 29. В прошлом году благодаря помощи нефтяников высокотехнологичным оборудованием оснащено детское хирургическое отделение и перинатальный центр Сызранской центральной городской больницы. В них появились операционный стол, операционная бестеневая лампа и открытая реанимационная система для новорождённых.
Поддержку нефтяников всегда высоко ценят те, кому они помогают. "Помощи от сотрудников предприятий города мы всегда рады. Такие акции нужны и важны. Наши дети видят в ваших лицах, в лицах взрослых теплоту и поддержку, которые им так необходимы", — говорит Вера Ковтонюк, директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. о. Сызрань.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р