К Дню защиты детей волонтёры СНПЗ навестили воспитанников детского дома

Волонтеры Сызранского НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") побывали в детском доме Сызрани. Его маленьким воспитанникам нефтяники привезли подарки: канцелярские товары, наборы для творчества и весёлых игр на свежем воздухе, настольные игры — все, что так любит детвора.

Сызранский НПЗ особое внимание уделяет детям и малозащищенным группам населения. На предприятии сотрудники активно поддерживают практику корпоративного волонтерского движения. Так, благотворительную акцию в День защиты детей нефтепереработчики провели уже в пятый раз.

"Помощь детям приносит искреннюю радость. Мои коллеги всегда с удовольствием откликаются на приглашение принять участие в благотворительных акциях, таких как "Ёлка желаний" или День защиты детей", — рассказала Александра Кузина, инженер отдела организации проектно-изыскательских работ Сызранского НПЗ.

Кроме того, волонтеры-нефтепереработчики на собственные средства приобрели ковровое покрытие и для игровой комнаты и пылесос для поддержания порядка. В свою очередь ребята подготовили для гостей замечательный концерт.

Елена Сазонова, технолог цеха № 15 Сызранского НПЗ, призналась, что едва сдержала эмоции, глядя на выступление: "В благотворительных акциях я участвую не впервые, но впервые стала участником именно вручения подарков. Видеть радость в детских глазах — это бесценно. Ребята подготовили для нас такой замечательный концерт!"

"Роснефть" и ее дочерние общества реализуют проекты, направленные на создание современной социальной инфраструктуры и благоприятной среды для развития медицины, массового спорта, культуры, образовательных проектов и воспитания молодого поколения.

Так, в рамках соглашения о сотрудничестве "Роснефти" с правительством Самарской области реконструированы школы № 28 и № 29. В прошлом году благодаря помощи нефтяников высокотехнологичным оборудованием оснащено детское хирургическое отделение и перинатальный центр Сызранской центральной городской больницы. В них появились операционный стол, операционная бестеневая лампа и открытая реанимационная система для новорождённых.

Поддержку нефтяников всегда высоко ценят те, кому они помогают. "Помощи от сотрудников предприятий города мы всегда рады. Такие акции нужны и важны. Наши дети видят в ваших лицах, в лицах взрослых теплоту и поддержку, которые им так необходимы", — говорит Вера Ковтонюк, директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. о. Сызрань.