Мэрия Самары займет 2 млрд рублей

Администрация Самары планирует занять 2 млрд руб. на покрытие дефицита бюджета. Во вторник, 15 июля, были объявлены четыре аукциона - на 500 млн руб. каждый.
Возобновляемые кредитные линии на год планируется открыть с 1 сентября. Начальная цена каждого аукциона - 105 млн рублей.
Заявки принимаются до 23 июля, итоги будут подведены 25 июля.
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