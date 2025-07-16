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Финансы Экономика и бизнес

Мэрия Самары займет 2 млрд рублей

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары планирует занять 2 млрд руб. на покрытие дефицита бюджета. Во вторник, 15 июля, были объявлены четыре аукциона - на 500 млн руб. каждый.

Возобновляемые кредитные линии на год планируется открыть с 1 сентября. Начальная цена каждого аукциона - 105 млн рублей.

Заявки принимаются до 23 июля, итоги будут подведены 25 июля.

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