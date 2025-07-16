Мэрия Самары займет 2 млрд рублей

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Администрация Самары планирует занять 2 млрд руб. на покрытие дефицита бюджета. Во вторник, 15 июля, были объявлены четыре аукциона - на 500 млн руб. каждый.