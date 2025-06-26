В первом полугодии 2025 г. 233 детям-сиротам вручены ключи от квартир

В Самарской области продолжается системная работа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За пять месяцев 2025 года жильем обеспечены 233 человека. Из них 227 получили квартиры по договорам найма специализированного жилищного фонда, а 6 человек, достигших 23 лет, получили социальную выплату и приобрели жилье самостоятельно.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев относит предоставление жилья детям-сиротам к безусловным приоритетам работы региональных и муниципальных властей. Расходы областного бюджета на закупку жилья для детей-сирот в 2025 году увеличены в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Всего в 2025 году планируется обеспечить жильем более 1,4 тысяч детей-сирот.
В настоящее время министерством строительства Самарской области приобретено более половины от запланированного объема жилья. В Самаре по договорам долевого участия закуплено 163 квартиры, ключи от которых будут переданы в 4 квартале 2025 года. В Тольятти приобретено 86 квартир, по еще 25 завершается оформление муниципальных контрактов. В Сызрани, Жигулевске, Октябрьске и Похвистнево план по закупке квартир выполнен на 100%, оформляются документы для передачи жилья.
Отметим, что многие муниципальные образования вместо покупки квартир выбирают строительство нового жилья специально для детей-сирот. Такая практика развивается в Большеглушицком, Борском, Кинельском, Красноярском, Сергиевском, Ставропольском, Хворостянском, Челно-Вершинском и Шигонском районах.
Для контроля качества и сроков строительства на такие объекты регулярно выезжают специалисты областного минстроя. Завершение строительства новых домов для детей сирот ожидается в ближайшее время. После оформления необходимой документации жилье будет передано новым владельцам.
"Мы не просто обеспечиваем жильем — мы создаем условия для нового этапа жизни детей, оставшихся без попечения родителей. За последние годы построена эффективная система, которая охватывает все этапы: от закупок и строительства до контроля и передачи ключей. Муниципалитеты работают активнее, и Минстрой поддерживает их на каждом шагу. Это их первый настоящий дом, и мы несем ответственность за этот результат", — отметил министр строительства Самарской области Александр Фомин.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р