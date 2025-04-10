Артист IVAN выставил на Авито обложку к новому треку в поддержку Фонда "Обнажённые сердца"

Певец, музыкант IVAN, победитель шоу "Аватар" и участник конкурса "Евровидение-2016", разместил на платформе Авито объявление о продаже эксклюзивного постера с обложкой к новой песни "Мария". Все вырученные средства от продажи будут направлены в Фонд помощи детям и молодёжи "Обнажённые сердца".

Стартовая цена постера составляет 10 тыс. рублей, однако потенциальные покупатели могут предложить собственную стоимость в личных сообщениях. Покупатель получит постер в рамке с автографом и персональными пожеланиями от IVANa.

"Так творчество артиста становится не только способом поделиться эмоциями с поклонниками, но и возможностью создать хорошую историю в жизни тех, кто в ней особенно нуждается", — прокомментировали в пресс-службе Авито.