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С начала года более 1200 самарских семей оплатили обучение детей в вузах маткапиталом

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала года 1235 семей в Самарской области направили средства материнского капитала на оплату обучения своих детей в вузах. На реализацию этих целей региональное Отделение СФР выделило 63 миллиона рублей.

Средства материнского капитала можно потратить на получение очного или заочного обучения в техникуме или вузе, а также оплатить проживание и коммунальные платежи в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения. Чтобы воспользоваться такой возможностью, ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, должно исполниться три года.

"Кроме того, на момент поступления в образовательное учреждение возраст ребенка должен быть менее 25 лет", — подчеркнула управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

С мая 2025 года направить материнский капитал на образование детей стало еще удобнее. Теперь родители могут подать заявление о распоряжении средствами маткапитала непосредственно в вузе сразу после заключения договора об оказании платных образовательных услуг.

Далее все необходимые сведения поступают в отделение социального фонда России по Самарской области, после чего принимается решение о возможности оплаты обучения средствами маткапитала. Благодаря такой процедуре родителям не придется лично посещать клиентскую службу отделения.

Также подать заявление о распоряжении средствами маткапитала на образование ребенка можно на портале Госуслуг, в клиентских службах отделения СФР по Самарской области или в МФЦ. В случае удовлетворения заявления средства будут перечислены в течение 5 рабочих дней.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

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