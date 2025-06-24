С начала года более 1200 самарских семей оплатили обучение детей в вузах маткапиталом

С начала года 1235 семей в Самарской области направили средства материнского капитала на оплату обучения своих детей в вузах. На реализацию этих целей региональное Отделение СФР выделило 63 миллиона рублей.

Средства материнского капитала можно потратить на получение очного или заочного обучения в техникуме или вузе, а также оплатить проживание и коммунальные платежи в общежитии, предоставляемом организацией на период обучения. Чтобы воспользоваться такой возможностью, ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, должно исполниться три года.

"Кроме того, на момент поступления в образовательное учреждение возраст ребенка должен быть менее 25 лет", — подчеркнула управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

С мая 2025 года направить материнский капитал на образование детей стало еще удобнее. Теперь родители могут подать заявление о распоряжении средствами маткапитала непосредственно в вузе сразу после заключения договора об оказании платных образовательных услуг.

Далее все необходимые сведения поступают в отделение социального фонда России по Самарской области, после чего принимается решение о возможности оплаты обучения средствами маткапитала. Благодаря такой процедуре родителям не придется лично посещать клиентскую службу отделения.

Также подать заявление о распоряжении средствами маткапитала на образование ребенка можно на портале Госуслуг, в клиентских службах отделения СФР по Самарской области или в МФЦ. В случае удовлетворения заявления средства будут перечислены в течение 5 рабочих дней.