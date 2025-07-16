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Преступления Происшествия

Стало известно, кому предъявили обвинения по делу о взятках по нацпроекту

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Источники Волга Ньюс уточнили, кто стал подозреваемым по уголовному делу о коррупции при реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Это замглавы Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства (СОФПИЖС) Олеся Недосекина и директор дочерней организации ООО "Специализированный застройщик "Региональный жилищный оператор" Дмитрий Ширкунов.

Напомним, уголовные дела о подкупе, посредничестве в подкупе и даче взятки (по два обвинения в отношении каждого подозреваемого) возбудили сотрудники СУ СКР по Самарской области.

По предварительной версии следствия, в период с 2001 по 2024 гг. женщина получила через посредника (руководителя дочерней организации) 450 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа. За деньги надо было заключить договор субподряда на строительство жилья по нацпроекту. Также, по версии СК, в октябре 2021 г. глава дочерней организации за аналогичные действия получил от того же предпринимателя автомобильные аксессуары стоимостью 720 тыс. рублей. Кроме того, правоохранители расследуют случай, когда обвиняемая, предположительно, выступила взяткодателем — в октябре 2024 г. организовала благоустройство территории у дома родственницы руководителя отдела администрации за выдачу им разрешений на ввод жилья в эксплуатацию при проверке. При этом, есть данные о имевшихся недостатках у построенных объектов.

По данным источников Волга Ньюс, в уголовном деле могут появиться и другие фигуранты. Но пока обвинение им не предъявлено. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ. По сообщению пресс-службы УФСБ, сейчас "осуществляется сбор доказательной базы, направленной на выявление других эпизодов противоправной деятельности, а также иных причастных лиц".

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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