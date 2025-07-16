Стало известно, кому предъявили обвинения по делу о взятках по нацпроекту

Источники Волга Ньюс уточнили, кто стал подозреваемым по уголовному делу о коррупции при реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Это замглавы Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства (СОФПИЖС) Олеся Недосекина и директор дочерней организации ООО "Специализированный застройщик "Региональный жилищный оператор" Дмитрий Ширкунов.

Напомним, уголовные дела о подкупе, посредничестве в подкупе и даче взятки (по два обвинения в отношении каждого подозреваемого) возбудили сотрудники СУ СКР по Самарской области.

По предварительной версии следствия, в период с 2001 по 2024 гг. женщина получила через посредника (руководителя дочерней организации) 450 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа. За деньги надо было заключить договор субподряда на строительство жилья по нацпроекту. Также, по версии СК, в октябре 2021 г. глава дочерней организации за аналогичные действия получил от того же предпринимателя автомобильные аксессуары стоимостью 720 тыс. рублей. Кроме того, правоохранители расследуют случай, когда обвиняемая, предположительно, выступила взяткодателем — в октябре 2024 г. организовала благоустройство территории у дома родственницы руководителя отдела администрации за выдачу им разрешений на ввод жилья в эксплуатацию при проверке. При этом, есть данные о имевшихся недостатках у построенных объектов.

По данным источников Волга Ньюс, в уголовном деле могут появиться и другие фигуранты. Но пока обвинение им не предъявлено. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ. По сообщению пресс-службы УФСБ, сейчас "осуществляется сбор доказательной базы, направленной на выявление других эпизодов противоправной деятельности, а также иных причастных лиц".