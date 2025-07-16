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Преступления Происшествия

В Самаре руководителям строительных организаций предъявлены обвинения в подкупах и взятках по нацпроектам

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре предъявлено обвинение заместителю генерального директора некоммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере строительства, и директору дочерней организации в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п. "в" ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в крупном размере), п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в период с 2021 г. по 2024 г. обвиняемая получила через посредника — руководителя дочерней организации, 450 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа от индивидуального предпринимателя за заключение с ним договоров субподряда на строительство жилых объектов в Самарской области в рамках реализации национального проекта.

В октябре 2021 г. руководитель дочерней организации за аналогичные действия получил от того же индивидуального предпринимателя в качестве коммерческого подкупа автомобильные аксессуары стоимостью 720 тыс. рублей.

Кроме того, не позднее октября 2024 г. обвиняемая, выступая взяткодателем, организовала благоустройство территории, прилегающей к дому родственницы руководителя отдела администрации, за выдачу им разрешений на ввод построенных жилых объектов без фактической проверки их готовности на ввод в эксплуатацию при наличии недостатков, препятствующих его получению.

В ходе следствия в отношении обвиняемых по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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