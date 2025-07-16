В Самаре руководителям строительных организаций предъявлены обвинения в подкупах и взятках по нацпроектам

В Самаре предъявлено обвинение заместителю генерального директора некоммерческой организации, осуществляющей свою деятельность в сфере строительства, и директору дочерней организации в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п. "в" ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное в крупном размере), п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, в период с 2021 г. по 2024 г. обвиняемая получила через посредника — руководителя дочерней организации, 450 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа от индивидуального предпринимателя за заключение с ним договоров субподряда на строительство жилых объектов в Самарской области в рамках реализации национального проекта.

В октябре 2021 г. руководитель дочерней организации за аналогичные действия получил от того же индивидуального предпринимателя в качестве коммерческого подкупа автомобильные аксессуары стоимостью 720 тыс. рублей.

Кроме того, не позднее октября 2024 г. обвиняемая, выступая взяткодателем, организовала благоустройство территории, прилегающей к дому родственницы руководителя отдела администрации, за выдачу им разрешений на ввод построенных жилых объектов без фактической проверки их готовности на ввод в эксплуатацию при наличии недостатков, препятствующих его получению.

В ходе следствия в отношении обвиняемых по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.