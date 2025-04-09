В Губернской думе начал работу Центр по работе с обращениями граждан

9 апреля в Самарской губернской думе открылся Центр по работе с обращениями граждан, где первый совместный приём провели председатель думы Геннадий Котельников и уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина.
До этого много лет при областном парламенте работала приёмная граждан, в которой внимательно рассматривались все обращения, заявления и жалобы людей, давались разъяснения и помогали решать конкретные проблемы.
Благодаря обновлённому Центру работа с обращениями граждан в Самарской губернской думе выходит на новый уровень. Помещение Центра оборудовано с учётом приёма граждан с ограничениями по здоровью, сотрудники думы прошли соответствующее обучение на специальных курсах.
На первом совместном приёме Геннадий Котельников и Елена Лапушкина рассмотрели 5 обращений жителей, которые затрагивали вопросы оказания медицинской помощи, восстановления в образовательной организации для продолжения обучения и другие.
Так, Александр Иванович Титов из Тольятти, проработавший 25 лет на Крайнем Севере во вредных и опасных условиях труда, обратился за помощью в прохождении медицинского осмотра в центре профпатологии для признания его заболеваний профессиональными.
"От общения с Геннадием Петровичем и Еленой Владимировной впечатления самые положительные, меня обнадёжили, рассказали, как можно действовать. Меня встретили доброжелательно, уважительно, сам приём прошёл спокойно. Очень буду надеяться, что будет результат" — рассказал Александр Титов.
Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил:
"Эффективная работа с обращениями граждан — это одна из главных задач всех органов власти. Поэтому все без исключения проблемы, которые волнуют людей, актуальны для депутатов и сотрудников думы, каждое обращение находится на контроле.
Только в 2024 году думой принято и рассмотрено более 6 тысячи обращений граждан: в ходе личных приёмов, а также обращения письменные, почтовые и посредством интернет-ресурсов.
Мы понимаем, что эту работу нужно усиливать и подкреплять. Поэтому сегодня в думе заработал усовершенствованный Центр по работе с обращениями граждан, где мы уже провели первый совместный приём с Еленой Владимировной Лапушкиной. Мы тщательно разобрались в каждой ситуации, проанализировали, где мы можем помочь, а где нужно подключать другие уполномоченные органы. Главное — нам понятен механизм дальнейших действий. Помощь людям будет выстраиваться чётко, организованно и конкретно".
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина также подчеркнула эффективность совместных приёмов и выразила готовность в дальнейшем продолжать такую практику.
Она особенно отметила важность личных приёмов для участников специальной военной операции и членов их семей: "Конечно, участники СВО обращаются как в фонд "Защитники Отечества", так и к уполномоченному, к депутатам, в районные и городские администрации. И я убеждена, что чем большее количество людей будут заниматься вопросами поддержки наших защитников, тем более системная помощь будет им оказываться".
В дальнейшей работе Центра предполагается ввести в практику именно комплексные приёмы граждан, с привлечением представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, специалистов различных ведомств, сфер и отраслей.
Последние комментарии
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой