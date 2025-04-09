В Губернской думе начал работу Центр по работе с обращениями граждан

9 апреля в Самарской губернской думе открылся Центр по работе с обращениями граждан, где первый совместный приём провели председатель думы Геннадий Котельников и уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина.

До этого много лет при областном парламенте работала приёмная граждан, в которой внимательно рассматривались все обращения, заявления и жалобы людей, давались разъяснения и помогали решать конкретные проблемы.

Благодаря обновлённому Центру работа с обращениями граждан в Самарской губернской думе выходит на новый уровень. Помещение Центра оборудовано с учётом приёма граждан с ограничениями по здоровью, сотрудники думы прошли соответствующее обучение на специальных курсах.

На первом совместном приёме Геннадий Котельников и Елена Лапушкина рассмотрели 5 обращений жителей, которые затрагивали вопросы оказания медицинской помощи, восстановления в образовательной организации для продолжения обучения и другие.

Так, Александр Иванович Титов из Тольятти, проработавший 25 лет на Крайнем Севере во вредных и опасных условиях труда, обратился за помощью в прохождении медицинского осмотра в центре профпатологии для признания его заболеваний профессиональными.

"От общения с Геннадием Петровичем и Еленой Владимировной впечатления самые положительные, меня обнадёжили, рассказали, как можно действовать. Меня встретили доброжелательно, уважительно, сам приём прошёл спокойно. Очень буду надеяться, что будет результат" — рассказал Александр Титов.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил:

"Эффективная работа с обращениями граждан — это одна из главных задач всех органов власти. Поэтому все без исключения проблемы, которые волнуют людей, актуальны для депутатов и сотрудников думы, каждое обращение находится на контроле.

Только в 2024 году думой принято и рассмотрено более 6 тысячи обращений граждан: в ходе личных приёмов, а также обращения письменные, почтовые и посредством интернет-ресурсов.

Мы понимаем, что эту работу нужно усиливать и подкреплять. Поэтому сегодня в думе заработал усовершенствованный Центр по работе с обращениями граждан, где мы уже провели первый совместный приём с Еленой Владимировной Лапушкиной. Мы тщательно разобрались в каждой ситуации, проанализировали, где мы можем помочь, а где нужно подключать другие уполномоченные органы. Главное — нам понятен механизм дальнейших действий. Помощь людям будет выстраиваться чётко, организованно и конкретно".

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина также подчеркнула эффективность совместных приёмов и выразила готовность в дальнейшем продолжать такую практику.

Она особенно отметила важность личных приёмов для участников специальной военной операции и членов их семей: "Конечно, участники СВО обращаются как в фонд "Защитники Отечества", так и к уполномоченному, к депутатам, в районные и городские администрации. И я убеждена, что чем большее количество людей будут заниматься вопросами поддержки наших защитников, тем более системная помощь будет им оказываться".

В дальнейшей работе Центра предполагается ввести в практику именно комплексные приёмы граждан, с привлечением представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, специалистов различных ведомств, сфер и отраслей.