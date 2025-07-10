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Общество

Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне "Выходи за меня"

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 июля по 8 октября в ВКонтакте проходит всероссийский марафон "Выходи за меня". Второй год он объединяет влюбленные пары по всей стране и предлагает поделиться моментом, когда один из партнеров понял, что хочет связать себя узами брака со своей второй половинкой.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Для того, чтобы принять участие, нужно опубликовать пост на своей личной открытой странице в ВКонтакте в формате текстового поста и по желанию прикрепить фото или видео. Также участнику нужно указать хэштеги #ВыходиЗаМеня и #Госуслуги и подписаться на сообщество Госуслуг в ВКонтакте.
Присоединиться к марафону могут как пары, планирующие сыграть свадьбу, уже заключившие брак или пары, которые подали заявление в ЗАГС через Госуслуги.

Победители призов объявляются на сайте проекта выходизаменя.рф. Главный приз — романтическая поездка на двоих по России — будет присужден в конце конкурса по решению жюри.

Организатор марафона — АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минцифры России и ВКонтакте. В прошлом году своими историями поделились более 660 пар.

"В День семьи, любви и верности мы запускаем второй сезон марафона "Выходи за меня", который соберет истории о том, как влюбленные пары решили создать семью и официально зарегистрировать свои отношения. Среди участников будут разыгрываться специальные призы, а те, кто подал заявление на регистрацию брака через Госуслуги, смогут выиграть главный приз — романтическое путешествие на двоих. Возможность подать заявление в ЗАГС онлайн появилась по нацпроекту "Экономика данных", при поддержке которого проходит этот марафон", — комментирует генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Лучшие посты будут размещены на сайте проекта. Первые истории опубликуют блогеры, которые дали старт марафону, включая Катю Диму, Машу и Роберта Герберов и других. Также на сайте выходизаменя.рф доступна информация об условиях участия, призах и возможностях подачи заявления на регистрацию брака через Госуслуги.

Онлайн-сервис подачи заявления в ЗАГС через Госуслуги остается одним из самых востребованных: за все время им воспользовались свыше 2,3 миллиона пар.

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