Молодые ученые Самарского университета им. Королёва получили поддержку Российского научного фонда

Российский научный фонд подвел итоги конкурса на получение грантов "Проведение инициативных исследований молодыми учеными". В течение двух лет команды молодых исследователей получат 3 млн рублей на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований по президентской программе исследовательских проектов.
Среди направлений: точные науки (математика, информатика и науки о системах), естественные науки (физика, биология, химия, науки о космосе / Земле / жизни / материалах), фундаментальные исследования для медицины, сельскохозяйственные науки, гуманитарные и социальные науки, инженерные науки.
В числе участников конкурса - кандидаты наук в возрасте до 33 лет, обладающие тремя публикациями в WoS или SCOPUS. В состав команды могут входить дополнительно два ученых, аспиранта или студента.
Среди победителей конкурса 2025 года трое ученых Самарского университета им. Королёва:
- Федор Мартыненко, к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры наноинженерии, ассистент кафедры общей и теоретической физики, проведет теоретическое исследование экзотических связанных состояний частиц в квантовой теории поля.
- Юлия Христофорова, к.ф.-м.н., доцент кафедры лазерных и биотехнических систем, сосредоточится на прогнозировании неинфекционных заболеваний пациентов с использованием Рамановской спектроскопии крови.
- Дмитрий Идрисов, к.т.н., ассистент кафедры теплотехники и тепловых двигателей, займется исследованием нестационарных процессов горения метано-водородного топлива в камерах сгорания газотурбинной установки (ГТУ).
Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения