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Образование Общество

Молодые ученые Самарского университета им. Королёва получили поддержку Российского научного фонда

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский научный фонд подвел итоги конкурса на получение грантов "Проведение инициативных исследований молодыми учеными". В течение двух лет команды молодых исследователей получат 3 млн рублей на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований по президентской программе исследовательских проектов.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Среди направлений: точные науки (математика, информатика и науки о системах), естественные науки (физика, биология, химия, науки о космосе / Земле / жизни / материалах), фундаментальные исследования для медицины, сельскохозяйственные науки, гуманитарные и социальные науки, инженерные науки.

В числе участников конкурса - кандидаты наук в возрасте до 33 лет, обладающие тремя публикациями в WoS или SCOPUS. В состав команды могут входить дополнительно два ученых, аспиранта или студента.

Среди победителей конкурса 2025 года трое ученых Самарского университета им. Королёва:

  • Федор Мартыненко, к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры наноинженерии, ассистент кафедры общей и теоретической физики, проведет теоретическое исследование экзотических связанных состояний частиц в квантовой теории поля.
  • Юлия Христофорова, к.ф.-м.н., доцент кафедры лазерных и биотехнических систем, сосредоточится на прогнозировании неинфекционных заболеваний пациентов с использованием Рамановской спектроскопии крови.
  • Дмитрий Идрисов, к.т.н., ассистент кафедры теплотехники и тепловых двигателей, займется исследованием нестационарных процессов горения метано-водородного топлива в камерах сгорания газотурбинной установки (ГТУ).

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

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