В зону СВО передали несколько конфискованных у самарцев автомобилей

Судебные приставы Советского района передали в зону СВО 7 автомобилей, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Владельцы авто были осуждены за управление в состоянии алкогольного опьянения.
Помимо основного наказания суд вынес решение конфисковать их транспортные средства в доход государства.
"В итоге в принудительном порядке были изъяты Skoda, Renault, Mitsubishi, Lada Granta и даже грузовой автомобиль. Пройдя все процедуры оформления документации, конфискованные автотранспортные средства передали в различные части министерства обороны РФ для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции", — отмечается в сообщении.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????