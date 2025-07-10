В зону СВО передали несколько конфискованных у самарцев автомобилей

Судебные приставы Советского района передали в зону СВО 7 автомобилей, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Владельцы авто были осуждены за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо основного наказания суд вынес решение конфисковать их транспортные средства в доход государства.

"В итоге в принудительном порядке были изъяты Skoda, Renault, Mitsubishi, Lada Granta и даже грузовой автомобиль. Пройдя все процедуры оформления документации, конфискованные автотранспортные средства передали в различные части министерства обороны РФ для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции", — отмечается в сообщении.