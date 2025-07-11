Семья из Самарской области покоряет конкурс "Это у нас семейное" секретами садоводства

Участники конкурса "Это у нас семейное" — самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" — активно выполняют задания дистанционного этапа, которые открываются каждую неделю.

Многие семьи — опытные садоводы и огородники, они поделились опытом выполнения задания "Зеленое достижение", где нужно посадить растение и всей семьей за ним ухаживать. Регистрация на второй сезон конкурса "Это у нас семейное" проходит на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Главные призы — 60 сертификатов на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия по России для финалистов.

Полуфиналисты первого сезона и участники второго сезона конкурса "Это у нас семейное" Бехарские из Рязани очень любят бывать на даче — они вместе ухаживают за посадками, затем отдыхают — топят баню, жарят шашлыки.

"У нас своя дача в дачном поселке Мурмино, очень зеленый участок, много деревьев, кустарников. Наш главный секрет — это хорошо подготовленная почва. Прежде чем сажать, нужно удалить сорняки, добавить органические удобрения. Тогда у растений будут все необходимые питательные вещества", — поделилась бабушка Елена Юрьевна.

Чтобы выполнить "зеленое" задание конкурса, Бехарские решили посадить на даче спирею японскую — это декоративный кустарник. Над этим трудилась вся семья.

"Прабабушка зачеренковала кустарник, мы все вместе срезали сухие листья и освободили корневую систему от сгнивших корней, папа и дедушка выкопали яму для спиреи, бабушка и мама насыпали удобрения в яму, землю и перегной, дренаж. Внук поливал наш кустарник. Теперь все вместе будем за ним ухаживать и вспоминать наше участие в конкурсе "Это у нас семейное", — сказала Елена Юрьевна.

По ее словам, свойственные огородникам дисциплинированность, настойчивость и даже креативность очень помогают им при выполнении тематических заданий конкурса. Пока самыми любимыми стали "Кулинарный вечер", в ходе которого участники приготовили манты и ханум. А еще они сделали доброе дело — расчистили от мусора берег реки и сняли об этом видеоролик для задания "Социальная реклама".

Команда Молодовых из Самары — тоже активные огородники, особенно бабушка Марина Ивановна и дедушка Анатолий Григорьевич. Они сажают картошку, лук, тыкву, выращивают в теплицах перец, помидоры и огурцы. Их главный секрет — разговоры с растениями.

"Многие не придают должного значения и внимания разговорам с растениями. И очень зря. Пожелать доброго утра, похвалить за рост и урожай, восхититься цветами — все это создает благополучную атмосферу. Кстати, негатив на растения тоже влияет, они воспринимают его так же, как человек", — улыбнулась Марина Ивановна.

Дети и внуки помогают на даче по мере сил. Прочитав условия задания "Зеленое достижение", решили совместить приятное с полезным — помочь старшему поколению рассадить капусту.

"Дедушка копал лунку, бабушка Марина Ивановна выкапывала с места посадки рассады, вторая наша бабушка Надежда Александровна сажала растения на новое место, дети поливали и морально поддерживали", — рассказала мама Ирина.

Дружная команда Копейкиных, Перовых, Никитиных из Москвы любит вместе работать на даче у прабабушки Татьяны Андреевны, талант которой — сажать растения, которые себя хорошо чувствуют в центральном регионе России. В рамках задания участники решили посадить тую западную — она прекрасно растет в Московской области.

"Эта дача — наше родовое и семейное гнездышко, ее строил для нас дедушка. Его с нами уже нет, но место остается семейным, мы все сюда приезжаем. Мы выбрали это растение, так как туя символизирует долголетие, вечную жизнь, защиту и благополучие. В то же время ассоциируется с ушедшими — это наш дедушка, который был хозяином дома. Когда мы снимали видео и выполняли задания, светило яркое солнце, мы знали, что он рядом и помогает во всем. В остальные дни шли проливные дожди", — поделилась мама Елена.

Сейчас конкурсанты составляют семейную книгу памяти в рамках задания "80. Победа!". Елена говорит, что благодаря заданию конкурса "Это у нас семейное" теперь они точно завершат работу по поиску родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

"Мы много лет собирали информацию, искали на сайтах, благодаря проекту "Память народа" нашли награды и наградные материалы прапрадеда, узнали о его боевом пути. Благодаря конкурсу получилось все связать и отразить на бумаге. Теперь дети и внуки будут знать о наших героях", — подчеркнула Елена.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе "Это у нас семейное" доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Дистанционный этап проходит параллельно с регистрацией в онлайн-формате в семейных аккаунтах: команды снимают видеовизитку, заполняют анкеты об истории, традициях, интересных фактах о своей семье и раздел достижений. После чего им становятся доступными тематические задания конкурса, которые открываются каждую неделю.

В День семьи, любви и верности для участников конкурса "Это у нас семейное" было открыто 4 тематических задания, где конкурсантам предлагается поставить семейный спектакль, исполнить гимн конкурса "Это у нас семейное", дополнив его танцевальными движениями, провести соревнования по одной из традиционных командных игр (городки, лапта или хоккей с мячом), рассказать об истории своей фамилии.

Ранее были открыты задания, когда участники могут провести "день наоборот" — поменяться ролями с другими членами семьи, сделав что-то необычное для себя, поделиться секретами семейного счастья на видео, а также сделать доброе дело, направленное на помощь животным, составить семейную книгу памяти, кроссворд на тему "Культурный код", прочитать отрывок "У лукоморья дуб зеленый" из поэмы "Руслан и Людмила" Александра Пушкина, посадить растение, устроить кулинарный вечер и спортивную разминку, снять социальную рекламу на тему добровольчества и видеоролик о правилах безопасного поведения. Этап завершится 1 октября.

Самый массовый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей" в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.