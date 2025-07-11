На пункте пропуска "Сырым" в Казахстане ограничили движение легковушек и автобусов

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В Казахстане, на пункте пропуска "Сырым", расположенном на границе с Россией — МАПП "Маштаково" в Оренбургской области, ввели ограничения для проезда легковых автомобилей и автобусов в связи со строительством автомобильного пункта пропуска.