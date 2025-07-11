На пункте пропуска "Сырым" в Казахстане ограничили движение легковушек и автобусов

В Казахстане, на пункте пропуска "Сырым", расположенном на границе с Россией — МАПП "Маштаково" в Оренбургской области, ввели ограничения для проезда легковых автомобилей и автобусов в связи со строительством автомобильного пункта пропуска.
С 10 июля транспорт перенаправляют на альтернативные пункты пропуска:
— Таскала (Республика Казахстан) — Озинки (РФ);
— Аксай (Республика Казахстан) — Илек (РФ);
— Шаган (Республика Казахстан) — Теплое (РФ).
Грузовой транспорт будут пропускать в штатном режиме с помощью электронной очереди.
Ориентировочные сроки проведения работ составляют около двух лет. Водителям легкового транспорта и автобусов рекомендуется заранее планировать маршруты.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
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