Выходные в Самарской области будут жаркими

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в Самаре и области с 11 по 15 июля.
В пятницу, 11 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +32…+34 °C.
В субботу, 12 числа, в регионе будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 °C, днем +29…+34 °C.
К воскресенью синоптики прогнозируют небольшие дожди. В ночь на 13 июля — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с, температура воздуха +15…+20 °C. Днем — местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +27…+32 °C.
Начало рабочей недели, по данным специалистов Приволжского УГМС, ожидается дождливым. В понедельник и вторник, 14 и 15 июля, в Самарской области — переменная облачность, местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер Северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы +13…+18 °C, днем +25…+30 °C.
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02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
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