Водитель большегруза погиб на трассе М-5 в Самарской области

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В субботу, 12 июля, в Камышлинском районе Самарской области в ДТП попала автоцистерна. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"