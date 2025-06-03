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Соцподдержка Общество

В Самаре состоится форум работников социальной службы "Самара 450: взгляд в будущее"

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 июня, в СКК "Дворец спорта им. В.Высоцкого" работники социальных служб проведут форум "Самара 450: взгляд в будущее", который призван обозначить основной вектор развития профильного блока в Самарской области.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

В нем примут участие работники социальной сферы — сотрудники пансионатов и детских домов, специалисты управлений соцзащиты, сотрудники центров социального обслуживания и коллеги из смежных ведомств.

Организатором выступает министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Основная цель встречи — обменяться опытом разработки и внедрения наиболее эффективных методов и практик в сфере социальной поддержки населения.

Работа на четырех интерактивных площадках начнется с 10:00 и завершится пленарной сессией, на которой подведут итоги форума. Среди тем — все ключевые направления деятельности социального блока: "Всесторонняя поддержка семей с детьми", "Повышение материального благополучия граждан и снижение уровня бедности", "Улучшение качества жизни старшего поколения" и "Поддержка социально незащищенных категорий граждан".

По решению губернатора Вячеслава Федорищева 2025 год объявлен в регионе Годом многодетной семьи. Областным правительством многое делается для поддержки родителей, воспитывающих троих и более детей. В Самарской области — 42 тыс. многодетных семей, в которых растут 140 тыс. детей.

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