В Самаре состоится форум работников социальной службы "Самара 450: взгляд в будущее"

В пятницу, 6 июня, в СКК "Дворец спорта им. В.Высоцкого" работники социальных служб проведут форум "Самара 450: взгляд в будущее", который призван обозначить основной вектор развития профильного блока в Самарской области.

В нем примут участие работники социальной сферы — сотрудники пансионатов и детских домов, специалисты управлений соцзащиты, сотрудники центров социального обслуживания и коллеги из смежных ведомств.

Организатором выступает министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Основная цель встречи — обменяться опытом разработки и внедрения наиболее эффективных методов и практик в сфере социальной поддержки населения.

Работа на четырех интерактивных площадках начнется с 10:00 и завершится пленарной сессией, на которой подведут итоги форума. Среди тем — все ключевые направления деятельности социального блока: "Всесторонняя поддержка семей с детьми", "Повышение материального благополучия граждан и снижение уровня бедности", "Улучшение качества жизни старшего поколения" и "Поддержка социально незащищенных категорий граждан".

По решению губернатора Вячеслава Федорищева 2025 год объявлен в регионе Годом многодетной семьи. Областным правительством многое делается для поддержки родителей, воспитывающих троих и более детей. В Самарской области — 42 тыс. многодетных семей, в которых растут 140 тыс. детей.