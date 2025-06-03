В Самаре состоится форум работников социальной службы "Самара 450: взгляд в будущее"

В пятницу, 6 июня, в СКК "Дворец спорта им. В.Высоцкого" работники социальных служб проведут форум "Самара 450: взгляд в будущее", который призван обозначить основной вектор развития профильного блока в Самарской области.
В нем примут участие работники социальной сферы — сотрудники пансионатов и детских домов, специалисты управлений соцзащиты, сотрудники центров социального обслуживания и коллеги из смежных ведомств.
Организатором выступает министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Основная цель встречи — обменяться опытом разработки и внедрения наиболее эффективных методов и практик в сфере социальной поддержки населения.
Работа на четырех интерактивных площадках начнется с 10:00 и завершится пленарной сессией, на которой подведут итоги форума. Среди тем — все ключевые направления деятельности социального блока: "Всесторонняя поддержка семей с детьми", "Повышение материального благополучия граждан и снижение уровня бедности", "Улучшение качества жизни старшего поколения" и "Поддержка социально незащищенных категорий граждан".
По решению губернатора Вячеслава Федорищева 2025 год объявлен в регионе Годом многодетной семьи. Областным правительством многое делается для поддержки родителей, воспитывающих троих и более детей. В Самарской области — 42 тыс. многодетных семей, в которых растут 140 тыс. детей.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р