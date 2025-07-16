Скончался бывший главный врач Самарского онкоцентра Виктор Тявкин

На 79-м году жизни скончался выдающийся врач, хирург, организатор здравоохранения, кандидат медицинских наук Виктор Павлович Тявкин. Об этом сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

Виктор Павлович начинал врачебную карьеру с 1971 г. в Зольненской поселковой больнице, затем работал хирургом в Комсомольской объединенной больнице.

С 1986 по 1988 гг. он был главным хирургом отдела здравоохранения Самары, с 1988 по 1992 гг. — главным хирургом областного отдела здравоохранения.

В 1992 г. был назначен главным врачом Самарского областного диагностического центра, а в 2001 г. — главным врачом Самарского онкоцентра, который возглавлял до марта 2008 года.

Именно Виктор Павлович стоял у истоков введения в эксплуатацию Самарского областного клинического онкологического диспансера. Благодаря его усилиям и настойчивости в 2000-х годах была построена и введена в эксплуатацию первая очередь диспансера, включающая консультативно-диагностический корпус, рассчитанный на прием более 1500 пациентов в день в две смены.

Прощание состоится 17 июля с 12:00 до 13:45 по адресу: ул. Алма-Атинская, 236.